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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Госизмена" Смешко, отношение к Зеленскому, бисексуал Путин, под прицелом России. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Гордон и Бацман говорили о войне России против Украины, о том, какой Украина будет после войны, о засилье российской агентуры в верхушке украинской власти, об уголовном преследовании Гордона в РФ и его причинах, о слухах, что правоохранительные органы Украины якобы расследуют дело о госизмене экс-руководителя военной разведки Украины, бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, а также о слухах, что Гордон якобы пытался пересечь границу с Польшей, о поиске врагов внутри Украины, о президенте Украины Владимире Зеленском, президенте РФ Владимире Путине, советнике руководителя Офиса президента Алексее Арестовиче, российских артистах, поддержавших Украину, а также о том, как не сойти с ума и избежать депрессии во время войны. 

"Я единственный человек за историю независимой Украины, к которому Россия применила столько мер. Я горжусь этим – это как награда на груди", – сказал Гордон.

Это впервые Бацман взяла интервью у своего супруга в таком формате.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности на работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек  известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста около 5,5 млн подписчиков.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Игорь Смешко, Алеся Бацман, Алексей Арестович, госизмена, Владимир Зеленский, война России против Украины
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