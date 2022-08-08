Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер

Несколько раз за последние три года меня охраняла "Альфа". Пока угроза моей жизни только возросла Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Я – враг номер один для Путина и Кремля

– Объявление в розыск и заочный арест повлияли на вашу жизнь? Может, вы стали осторожнее, обращаете внимание на вещи, на которые раньше не обращали? Или вообще для вас ничего не изменилось?

– Я хочу подчеркнуть, что это не просто объявление в розыск. Сначала Россия открыла мне уголовное дело по трем статьям, потом меня внесли в реестр террористов и экстремистов, запретили мои книги в России, а потом еще и заочно арестовали. Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер. Ни один другой гражданин Украины такого в совокупности не имеет. Конечно, это отразилось на моей жизни, оно стало коренным образом и применяются беспрецедентные меры безопасности. Я сейчас просто не имею права встать и пойти куда мне вздумается без соответствующего разрешения.

– А кто вам это разрешение дает и в чем эти меры безопасности состоят?

– Они заключаются в том, что я не имею права рассказывать о них. Я дал подписку о неразглашении. Сам я сейчас нахожусь на территории Украины, ни на минуту с начала войны ее не покидал. Часть семьи я вывез 14 февраля по совету своих друзей. При этом мы с супругой оставались в Киеве. Я входил в узкий круг лиц, которых должны были похитить или ликвидировать. И мои друзья решили, что я не имею права рисковать своей семьей.

– Почему именно на вас такой зуб у российских спецслужб и что дает вам основания называть себя "главным врагом Путина"?

– Все просто. У меня самый большой по количеству подписчиков и, соответственно, просмотр контента в стране. Количество подписчиков на моих YouTube-каналах, Facebook-страницах, Telegram-каналах, в Instagram, TikTok, Twitter, сайте "ГОРДОН" и соцсетях – более 10 млн. Восемь лет войны я последовательно борюсь против Кремля и Путина. Мое слово или слово тех, кого я приглашаю на интервью, имеет огромный резонанс. Поэтому я – враг номер один для Путина и Кремля.

Фото: Дмитрий Гордон/Instagram

– Вы же понимаете, что это звучит слишком самоуверенно. Вряд ли Путин смотрит все ваши интервью и подписан на все каналы.

Если бы не русская пропаганда, то русский народ не был бы так одурманен и обдолбан. И войны бы не было. Я занимаюсь контрпропагандой, то есть развенчиванием русских фейков, их захватнических устремлений. Делаю я это, вероятно, неплохо, если меня смотрит столько людей по всему миру, в частности в России, где у меня много подписчиков. Окей, может, я– враг Путина номер два или номер три, не знаю. Но есть факт, что против меня россияне применили беспрецедентный комплекс мер.

Я могу хоть сейчас легально уехать из Украины, но не хочу. Я не видел своей семьи уже пять с половиной месяцев

– Как вы считаете, вам или вашей семье будет безопаснее в Украине или за границей? Ибо история, например с отравлением Скрипачей, показала, что у российских спецслужб длинные руки.

– Кстати, я могу хоть сейчас легально выехать из Украины, потому что у меня достаточно малолетних детей, а это основание для выезда. Но не желаю. Я не видел своей семьи, которая находится в Европе, уже пять с половиной месяцев. Моя жена несколько раз сюда приезжала, но она должна находиться с детьми, с пожилой мамой, моим отцом. На ней огромная нагрузка.

Что касается безопасности, то у меня есть специальные люди, которые объясняют, что я должен делать. Кроме того, я считаю, что должен находиться в собственной стране, и ни один Путин не может заставить меня убегать.

Сплю я хорошо, активно занимаюсь разными видами спорта– кикбоксингом, бегом и фитнесом.

– В последнее время вам приходили конкретные угрозы? Не от троллей в соцсетях, а от людей посерьезнее.

– Несколько раз за последние три года меня официально охраняла группа Альфа. Детальнее я не могу отвечать, потому что подписывал соответствующие документы в Службе безопасности. Пока угроза моей жизни только возросла.

Весь русский народ должен иметь историческую ответственность за то, что привел Путина к власти, терпел его столько лет, и тот в результате начал кровавую войну

– Поговорим о "хороших россиянах", выступающих против войны в Украине. Среди коллег-журналистов есть разные мнения, давать ли им слово в наших медиа. Даже был призыв от Минобороны этого не делать. Вы же способствовали раскрутке бывшего сотрудника КГБ Юрия Швеца и многие украинцы теперь подсели на его видеоблоги. Но ведь есть известная истина– бывших "гэбэшников" не бывает. Стоило ли во время войны пускать в наше информпространство этих "хороших россиян"?

Я не способствовал никакой раскрутке. Я приглашаю к себе на интервью людей, интересных и лично мне, и обществу. Причем свой личный интерес я ставлю на первый план, потому что часто после этого [после интервью] люди становятся интересны и обществу. Действительно, у Юрия Швеца я первым взял интервью в 2017 году, потому что он мне показался очень интересным, неординарным человеком. Он уже долго проживает в США, связан с тамошними политическими элитами, в свое время был сотрудником резидентуры КГБ в Вашингтоне. Мои интервью с ним регулярно набирают миллионы просмотров, и, конечно, из-за этого я делаю их еще и еще. Вот и весь секрет так называемой раскрутки.

Теперь по поводу "хороших" и "плохих" россиян. Я глубоко уверен, что весь российский народ имеет коллективную ответственность за полномасштабное вторжение Путина в Украину, убийства, пытки, издевательства, бомбардировки наших городов. Да, в этом русском народе есть разные люди. Есть безумные негодяи, которые поддерживают все это,– от Расторгуева и Машкова до Газманова и Киркорова. Эти подонки виноваты одними из первых, потому что они популярны люди. И когда они лично поддерживают массовые убийства, вина на них тоже ложится.

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Есть люди, которым все равно, и такого "болота" много. Их вина состоит в том, что они никак не хотят вмешиваться.

Есть протестующие люди, но они также делятся на две группы. Кто протестует ярко, и эти люди становятся врагами путинского режима– Шендерович, Галкин, Макаревич, Гребенщиков, Ахеджакова… Многие из них вынуждены уезжать из России, потому что подвергаются там преследованиям. Я этими людьми увлекаюсь и считаю, что их нужно показывать. Ибо благодаря таким людям не все еще утрачено, и эта война может завершиться нашей победой.

А есть те, кто тоже внутренне протестует, но молчит. Я их понимаю и не хочу осуждать. В России введены беспрецедентные наказания за личное мнение о войне, распространение "фейков" о российской армии, выходы на улицу с плакатом "Нет– войне" и т.д. А реальные сроки за это могут достигать 15 лет. Поэтому я понимаю тех россиян, которые ненавидят Путина, его режим и агрессию против Украины, но не могут открыто об этом заявить. При этом, повторюсь, что весь российский народ должен иметь историческую ответственность за то, что привел Путина к власти, терпел его столько лет, и тот в итоге начал кровавую войну.

– Ваша позиция ясна, но некоторые считают, что этим разделением на "хороших" и "плохих" россиян мы проявляем лишнюю в нынешних условиях эмпатию.

– Я не верю, что есть плохие народы. Я никогда не скажу, что русские или французы– плохой народ. Просто количество подонков среди россиян сегодня зашкаливает, но сказать, что там нет порядочных людей– согрешить против истины.

– Стала ли для вас сюрпризом позиция многих россиян, не поддержавших военных авантюр Кремля,– Галкина, Дудя, Моргенштерна? И наоборот, было ли такое, что вы ждали от кого-то более радикальной позиции, а эти лица промолчали?

– В самом деле, я не ожидал такого героического поступка от Максима Галкина. Он жил в прекрасном доме, все было хорошо. Он мог бы просто промолчать, но он открыто выступил против и уехал с Аллой Борисовной из страны. Я ему написал, что увлечен его поступком. А людей, которые просто молчат, много и мне просто неприятно называть их фамилии.

– Вы брали интервью у этих россиян, со многими давно знакомы лично. Вы их пытались убедить или просто прекратили общение? Или, может, общаетесь по-прежнему?

– Ни с кем из России я сейчас не общаюсь. Действительно, пытался убедить, начиная с января 2014 года. Но они совершенно зомбированы и одурманены. Особенно проявились некоторые очень известные люди, поразившие меня своей тупостью. Этот имперский образ мышления омрачает логику и доказательства. Я уже давно никого не пытаюсь перевоспитать, потому что это бесполезно.

Если после какого-то выступления Невзорова российские матери не отдадут своих детей на войну, где они будут убивать украинцев, разве это не важно?

– Вы поддерживаете предоставление российскому журналисту и блоггеру Александру Невзорову, открыто критикующему путинский режим, украинского гражданства?

– Я поддерживаю этот шаг, потому что этот человек мужественно борется против Путина и поддерживает Украину. Он был вынужден покинуть Россию, где у него, поверьте, было все отлично. На сегодняшний день он– номер один в российском сегменте Telegram, уже потом Скабеева, Соловьев и другой хлам. И от его проукраинской позиции зависят настроения россиян. Если после какого-либо из его выступлений матери не отдадут своих детей на войну, где они будут убивать украинцев, разве это не важно?

– Как-то вы даже включались в эфиры той же Скабеевой. Вас зовут на эфиры российского телевидения?

– Меня не зовут на эфиры российских токшоу с 2019 года. Я раз 10 был у них на эфирах и, кажется, был единственным, кто сказал, что Путин– преступник. После этого меня и перестали приглашать. Но если бы и приглашали, когда в моей стране такая война, как я буду выступать по российским каналам? Чтобы они там повыдыхали все.

– Вашим основным бизнесом до войны была сдача в аренду недвижимости. Насколько он пострадал ?

– Если коротко, то он разрушен. Но это война и теряют все.

– Что с вашими медиа– сайтом и газетой? Понятно, что об успешности этого бизнеса сейчас говорить одновременно и смешно, и грустно.

– Сайт продолжает работать и находится в топе украинских общественно-политических СМИ. Газета "Бульвар Гордона" тоже выходит, но ею уже несколько лет занимаются другие люди.

– Вы и ваша жена Олеся Бацман были частыми гостями на телеканале Украина 24, который был лидером информационного вещания. Его владелец Ринат Ахметов заявил о полном выходе из медиабизнеса. Как вы оценили такой шаг?

– В свое время я последовательно критиковал закон об олигархах. По-моему, он имел целью забрать у олигархов медиа, чтобы в стране царила единая точка зрения. Олигархам дали полгода, чтобы они лишились медиаактивов. Началась война– можно было перенести сроки. Сейчас однокомнатную квартиру никому не продать– не то что телеканал. Но нет, Ахметову выкрутили руки, и он сдал лицензии. И правильно сделал, потому что попадать в список олигархов– это неудобство для бизнеса. Обычные люди при этом потеряли нравившиеся им телеканалы и телепрограммы.

Но монополия на свободу слова в Украине все равно никогда не пройдет.

Фото: Сергей Крылатов/Gordonua.com

– То есть вы против нынешнего единственного телемарафона?

– Не против, потому что в условиях войны должна быть военная цензура. Но этот марафон становится все менее увлекательным, я его не смотрю.

Сейчас могу сказать, что Зеленский ведет себя как герой

– Как вы сейчас относитесь к Зеленскому? Когда вы первым записали с ним интервью, где он позиционировал себя уже как будущий президент, а затем заявили, что в нем разочаровались.

– В моей помощи в политической раскрутке он не нуждался, Зеленский уже тогда был известным, ярким человеком. Возможно, это интервью в чем помогло, но был тренд на то, чтобы появился новый политик. И от души я поддерживал Владимира Александровича. Да, потом я начал его критиковать из-за подавления свободы слова новыми законами, откровенно провальной кадровой политики и коррупции. Но когда началась война, президент показал себя отлично, потому что никуда не убежал, и это имело огромное мотивирующее значение для украинцев. Я не знаю, что бы с нами было, если бы президент просто покинул страну, как ему предлагали.

Он достойно выполняет свои конституционные обязанности, прекрасно справляется, в том числе на международном фронте. Я не представляю, кто еще мог так вести переговоры с западными лидерами, парламентами, так ярко обращаться к народу. Сейчас могу сказать, что Зеленский ведет себя как герой.