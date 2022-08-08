"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"

"Скоро будет руссахар", – написал он.
В ролике россиянка продемонстрировала содержимое пакета с надписью "Руссоль". По ее словам, в сером порошке, называемом солью, был обнаружен песок.
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"Так им и надо, это только начало", – отметила подписчица doroshenko9568.
"Какая страна, такая и соль", – написал olegja88.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.