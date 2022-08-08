"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"

"Скоро будет руссахар", – написал он.

В ролике россиянка продемонстрировала содержимое пакета с надписью "Руссоль". По ее словам, в сером порошке, называемом солью, был обнаружен песок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Так им и надо, это только начало", – отметила подписчица doroshenko9568.

"Какая страна, такая и соль", – написал olegja88.

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