"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"

Гордон: Все это у них и в мозгах Фото: gordondmytro / Instagram

На снимке, сделанном в общественном туалете, на стене видна написанная с помощью фекалий буква Z, являющаяся символом рашистов.

"Русский мир". Буква Z говном на стене в туалете. Все это у них и в мозгах", – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

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