Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"

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Гордон: Все это у них и в мозгах
Гордон: Все это у них и в мозгах
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 1 августа опубликовал фото, в котором запечатлено проявление патриотизма рашистов.

На снимке, сделанном в общественном туалете, на стене видна написанная с помощью фекалий буква Z, являющаяся символом рашистов.

"Русский мир". Буква Z говном на стене в туалете. Все это у них и в мозгах", – написал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, пропаганда, война России против Украины, туалет, русские, русский мир, российские оккупанты
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