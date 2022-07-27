"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне

В ролике запечатлена семья россиян, которые собрались в одной комнате с облезлым полом и стенами, старой мебелью, грязным постельным бельем. Их развлечение – телевизор. Молодой россиянин, сидящий на диване рядом, стирает носки в тазике с черной водой.
"Простая русская деревня. Как не любить ее прекрасных обитателей?" – написал Гордон.
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"У меня куры в курятнике лучше живут", – прокомментировал подписчик dyavol_menya_razderi.
"Какой ужас", – написала juliabelaya_.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.