"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне

Гордон: Простая русская деревня. Как не любить ее прекрасных обитателей? Фото: gordondmytro / Instagram

В ролике запечатлена семья россиян, которые собрались в одной комнате с облезлым полом и стенами, старой мебелью, грязным постельным бельем. Их развлечение – телевизор. Молодой россиянин, сидящий на диване рядом, стирает носки в тазике с черной водой.

"Простая русская деревня. Как не любить ее прекрасных обитателей?" – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"У меня куры в курятнике лучше живут", – прокомментировал подписчик dyavol_menya_razderi.

"Какой ужас", – написала juliabelaya_.