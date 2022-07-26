"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"

"Песня от русской красавицы", – написал Гордон.

В ролике россиянка на фоне расстеленного дивана и обоев с цветочным принтом перед камерой поет под фонограмму:

"Самые красивые девочки в России –

Это всем известно, от Парижа до Курил

Русские красавицы во всем мире славятся,

И мы их в обиду не дадим".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Смешно и страшно", – прокомментировала подписчица iu1596.

"Алкольвица", – написал igor_m_prm.