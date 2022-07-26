"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"

"Песня от русской красавицы", – написал Гордон.
В ролике россиянка на фоне расстеленного дивана и обоев с цветочным принтом перед камерой поет под фонограмму:
"Самые красивые девочки в России –
Это всем известно, от Парижа до Курил
Русские красавицы во всем мире славятся,
И мы их в обиду не дадим".
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"Смешно и страшно", – прокомментировала подписчица iu1596.
"Алкольвица", – написал igor_m_prm.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.