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23 июля, 2022
 
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Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео

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63-я отдельная механизированная бригада была основана 23 июля 2017 года
63-я отдельная механизированная бригада была основана 23 июля 2017 года
Фото: 63-тя окрема механізована бригада / Facebook

Украинские знаменитости поздравили военнослужащих 63-й отдельной механизированной бригады с пятилетием. Видео опубликовано на странице бригады в Facebook 23 июля.

Юбилей военнослужащие отмечают на передовой.

Украинских защитников с пятилетием поздравили основатель интернет-издания "ГОРДОН", украинский журналист Дмитрий Гордон, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, актрисы Ольга Сумская, Римма Зюбина, ведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк и Соломия Витвицкая, артисты Михаил Хома, Святослав Вакарчук и Оля Полякова, блогер Александр Педан и другие.

https://www.facebook.com/63ombr/videos/440858657930450/

Контекст:

63-я отдельная механизированная бригада была основана 23 июля 2017 года. В состав бригады мобилизовались люди, которые в мирное время работали программистами, барменами, строителями, токарями, учителями, инженерами.

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, война России против Украины, военнослужащий, Ольга Сумская, Соломия Витвицкая, Оля Полякова, Леся Никитюк, Александр Педан, Римма Зюбина, Маша Ефросинина, Михаил Хома
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