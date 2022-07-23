Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео

Юбилей военнослужащие отмечают на передовой.
Украинских защитников с пятилетием поздравили основатель интернет-издания "ГОРДОН", украинский журналист Дмитрий Гордон, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, актрисы Ольга Сумская, Римма Зюбина, ведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк и Соломия Витвицкая, артисты Михаил Хома, Святослав Вакарчук и Оля Полякова, блогер Александр Педан и другие.
63-я отдельная механизированная бригада была основана 23 июля 2017 года. В состав бригады мобилизовались люди, которые в мирное время работали программистами, барменами, строителями, токарями, учителями, инженерами.