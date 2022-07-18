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18 июля, 2022
 
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"Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт

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Чубар: Я защищаю своих мальчиков. У меня дома растет два мужика
Чубар: Я защищаю своих мальчиков. У меня дома растет два мужика
Скриншот: ТСН / YouTube

23-летняя украинская военнослужащая 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Выговского, наводчица САУ Татьяна Чубар служит с 18 лет. Свою историю она рассказала журналистам канала "1+1".

Чубар приняла решение пойти на фронт в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. На счету Чубар  десятки уничтоженных целей. Она награждена медалью "Защитника отечества", а также орденом "За мужество".

"Я защищаю своих мальчиков. У меня дома растет два мужика", – рассказала Чубар. 

По словам военнослужащей, даже на фронте она старается оставаться женственной.

"Я же девочка, блондинка. Люблю розовый", – шутит Чубар.

Она призналась, что осознает опасность своей работы.

"При прямом попадании это братская могила, но каждый на своем месте. Мы будем стоять до последнего. Лично я буду", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

До службы в ВСУ Чубар училась в профтехучилище в Конотопе на кондитера. Бросив его на последнем курсе, пошла служить. Карьеру в армии начинала как деловод, затем служила в медроте, после выучилась на наводчика.

У нее двое сыновей. Во время войны дети живут с матерью военнослужащей. 

О том, как защищает Украину от российских оккупантов, Чубар рассказывает на своей странице в TikTok. Сейчас на нее подписано около 75 тыс. фолловеров.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Татьяна Чубар
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