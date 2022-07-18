  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт

Чубар: Я защищаю своих мальчиков. У меня дома растет два мужика Скриншот: ТСН / YouTube

Чубар приняла решение пойти на фронт в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. На счету Чубар – десятки уничтоженных целей. Она награждена медалью "Защитника отечества", а также орденом "За мужество".

"Я защищаю своих мальчиков. У меня дома растет два мужика", – рассказала Чубар.

По словам военнослужащей, даже на фронте она старается оставаться женственной.

"Я же девочка, блондинка. Люблю розовый", – шутит Чубар.

Она призналась, что осознает опасность своей работы.

"При прямом попадании это братская могила, но каждый на своем месте. Мы будем стоять до последнего. Лично я буду", – подытожила она.

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Видео: ТСН / YouTube