  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт

Чубар приняла решение пойти на фронт в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. На счету Чубар – десятки уничтоженных целей. Она награждена медалью "Защитника отечества", а также орденом "За мужество".
"Я защищаю своих мальчиков. У меня дома растет два мужика", – рассказала Чубар.
По словам военнослужащей, даже на фронте она старается оставаться женственной.
"Я же девочка, блондинка. Люблю розовый", – шутит Чубар.
Она призналась, что осознает опасность своей работы.
"При прямом попадании это братская могила, но каждый на своем месте. Мы будем стоять до последнего. Лично я буду", – подытожила она.
До службы в ВСУ Чубар училась в профтехучилище в Конотопе на кондитера. Бросив его на последнем курсе, пошла служить. Карьеру в армии начинала как деловод, затем служила в медроте, после выучилась на наводчика.
У нее двое сыновей. Во время войны дети живут с матерью военнослужащей.
О том, как защищает Украину от российских оккупантов, Чубар рассказывает на своей странице в TikTok. Сейчас на нее подписано около 75 тыс. фолловеров.