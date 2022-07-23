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23 июля, 2022
 
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"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Командование Воздушных сил ВСУ: Вы только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов!
Командование Воздушных сил ВСУ: Вы только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов!
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

23 июля на странице Командования Воздушных сил ВСУ опубликован ролик, в котором запечатлен экипаж украинского бомбардировщика во время боевого вылета. Видео также продублировано на официальной странице ведомства в Twitter c текстом на английском языке.

В описании ролика говорится, что он был снят в момент, когда украинские пилоты под музыку "насыпали российским оккупантам". 

"Экипаж украинского бомбардировщика Су-24М под музыку насыпает оккупантам! Вы только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов! Слава авиации Воздушных сил! Смерть рашистам", –  говорится в описании ролика.

"Самые лучшие наши", –  восхитились мастерством украинских пилотов фолловеры.

"Молодцы и музыка норм", – отреагировали подписчик.

"Красавы", – восхитились украинцы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Теги: музыка, авиация, ВСУ, война России против Украины, бомбардировщики, экипаж
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