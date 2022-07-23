"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео

В описании ролика говорится, что он был снят в момент, когда украинские пилоты под музыку "насыпали российским оккупантам".
"Экипаж украинского бомбардировщика Су-24М под музыку насыпает оккупантам! Вы только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов! Слава авиации Воздушных сил! Смерть рашистам", – говорится в описании ролика.
"Самые лучшие наши", – восхитились мастерством украинских пилотов фолловеры.
"Молодцы и музыка норм", – отреагировали подписчик.
"Красавы", – восхитились украинцы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ukrainian pilots stay optimistic and continue to destroy the * invaders.#Ukrainian Su-24M pic.twitter.com/WKClATRd1b— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) July 23, 2022