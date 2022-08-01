"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"

Три женщины находятся в помещении с ободранными стенами с плесенью и железной кроватью.

Снимок сопровождается подписью: "Только бы Америка не пришла".

"Главный страх русских бабушек", – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Подписчики прокомментировали пост.

"Рашка во всей красе", – отметила lizeeeett.

"Путина не хватает на соседней койке", – написал vovchenko_23, упомянув президента РФ Владимира Путина.