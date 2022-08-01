"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"

Три женщины находятся в помещении с ободранными стенами с плесенью и железной кроватью.
Снимок сопровождается подписью: "Только бы Америка не пришла".
"Главный страх русских бабушек", – написал Гордон.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Рашка во всей красе", – отметила lizeeeett.
"Путина не хватает на соседней койке", – написал vovchenko_23, упомянув президента РФ Владимира Путина.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.