"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"

"Суровые будни русской глубинки", – написал он.
В ролике россиянин на велосипеде пытается повезти женщину, но это ему не удается – и они вместе падают на траву.
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"Путинский электорат", – прокомментировал подписчик miroshnichenkoiurii.
"Боже, а пропитые какие", – отметила _managelnna.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.