"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"

"Суровые будни русской глубинки", – написал он.

В ролике россиянин на велосипеде пытается повезти женщину, но это ему не удается – и они вместе падают на траву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Путинский электорат", – прокомментировал подписчик miroshnichenkoiurii.

"Боже, а пропитые какие", – отметила _managelnna.

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