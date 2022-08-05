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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза:​ Измотанные русские солдаты в Донецкой области могут повторить подвиг Наполеона под Москвой

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Сикоза: Россияне не смогут захватить Донецкую область
Сикоза: Россияне не смогут захватить Донецкую область
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза объяснил, почему россиянам будет трудно захватить Донецкую область.

"Понимаете, сама география Донецкой области – она, скажем так, очень тяжелая: ввиду преодоления каких-то рубежей, водных препятствий и рельефа местности. У нас месяц-полтора осталось хорошей погоды", – сказал собеседник.

Он отметил, что для Донецкой области характерно обилие глины в почве, следовательно, когда идут дожди, грунты сильно размывает, что затрудняет продвижение военной техники.

"И с началом дождей измотанные русские солдаты сейчас могут повторить подвиг Наполеона под Москвой. Скажем так, изнуренные боями, измотанные, они попадут под плохую погоду. Это не будет особо располагать к успешному ведению боевых действий", – пояснил Сикоза.

Журналист поинтересовался, смогут ли российские оккупанты выйти на административные границы Донецкой области.

"Ну конечно, нет. Я же военнослужащий Вооруженных сил Украины. Конечно, не смогут", – заверил полковник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Генштабе ВСУ 5 августа сообщили, что российские оккупанты проводят наступательные операции на бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. В частности, противник пытается "расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка" и создать условия для захвата Соледара и Бахмута.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Донецк, Украина, Донецкая область, война, Донбасс, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, интервью, российские оккупанты, Виктор Сикоза
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