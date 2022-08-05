​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза:​ Измотанные русские солдаты в Донецкой области могут повторить подвиг Наполеона под Москвой

"Понимаете, сама география Донецкой области – она, скажем так, очень тяжелая: ввиду преодоления каких-то рубежей, водных препятствий и рельефа местности. У нас месяц-полтора осталось хорошей погоды", – сказал собеседник.

Он отметил, что для Донецкой области характерно обилие глины в почве, следовательно, когда идут дожди, грунты сильно размывает, что затрудняет продвижение военной техники.

"И с началом дождей измотанные русские солдаты сейчас могут повторить подвиг Наполеона под Москвой. Скажем так, изнуренные боями, измотанные, они попадут под плохую погоду. Это не будет особо располагать к успешному ведению боевых действий", – пояснил Сикоза.

Журналист поинтересовался, смогут ли российские оккупанты выйти на административные границы Донецкой области.

"Ну конечно, нет. Я же военнослужащий Вооруженных сил Украины. Конечно, не смогут", – заверил полковник.

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