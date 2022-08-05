​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза:​ Измотанные русские солдаты в Донецкой области могут повторить подвиг Наполеона под Москвой

"Понимаете, сама география Донецкой области – она, скажем так, очень тяжелая: ввиду преодоления каких-то рубежей, водных препятствий и рельефа местности. У нас месяц-полтора осталось хорошей погоды", – сказал собеседник.
Он отметил, что для Донецкой области характерно обилие глины в почве, следовательно, когда идут дожди, грунты сильно размывает, что затрудняет продвижение военной техники.
"И с началом дождей измотанные русские солдаты сейчас могут повторить подвиг Наполеона под Москвой. Скажем так, изнуренные боями, измотанные, они попадут под плохую погоду. Это не будет особо располагать к успешному ведению боевых действий", – пояснил Сикоза.
Журналист поинтересовался, смогут ли российские оккупанты выйти на административные границы Донецкой области.
"Ну конечно, нет. Я же военнослужащий Вооруженных сил Украины. Конечно, не смогут", – заверил полковник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Генштабе ВСУ 5 августа сообщили, что российские оккупанты проводят наступательные операции на бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. В частности, противник пытается "расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка" и создать условия для захвата Соледара и Бахмута.