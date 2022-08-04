Гордон выиграл у Порошенко в суде

Суд первой инстанции между журналистом Дмитрием Гордоном и экс-президентом Украины Петром Порошенко длился больше года Фото: Дмитрий Гордон, Петро Порошенко / Facebook

Судебное разбирательство длилось больше года, в итоге суд первой инстанции признал претензии Порошенко и его представителя – российского адвоката, бывшего игрока шоу на одном из федеральных каналов РФ "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова – необоснованными. Сегодняшнее заседание продолжалось около двух с половиной часов, из которых примерно час судья провела в совещательной комнате для вынесения решения.

"Возможно, для кого-то этот процесс казался элементом пиара, но украинское судопроизводство – это не шоу", – написал по окончанию процесса в своем Facebook представитель Гордона, украинский адвокат Василий Рябченко.

Представители Порошенко в течение ближайшего месяца намерены подать апелляцию на решение суда первой инстанции, сообщает "5 канал".