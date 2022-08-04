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Гордон выиграл у Порошенко в суде

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Суд первой инстанции между журналистом Дмитрием Гордоном и экс-президентом Украины Петром Порошенко длился больше года
Суд первой инстанции между журналистом Дмитрием Гордоном и экс-президентом Украины Петром Порошенко длился больше года
Фото: Дмитрий Гордон, Петро Порошенко / Facebook

Шевченковский районный суд Киева 4 августа не удовлетворил иск Петра Порошенко против основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Пятый президент Украины и нардеп от "Европейской солидарности" подал иск против журналиста, обвинив его в распространении недостоверной информации.

Судебное разбирательство длилось больше года, в итоге суд первой инстанции признал претензии Порошенко и его представителя – российского адвоката, бывшего игрока шоу на одном из федеральных каналов РФ "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова – необоснованными. Сегодняшнее заседание продолжалось около двух с половиной часов, из которых примерно час судья провела в совещательной комнате для вынесения решения.

"Возможно, для кого-то этот процесс казался элементом пиара, но украинское судопроизводство – это не шоу", – написал по окончанию процесса в своем Facebook представитель Гордона, украинский адвокат Василий Рябченко.

https://www.facebook.com/ryabchenkovasyl/posts/pfbid02C5oT8cCA8NdAe7mTLb9yrTR91y8suRaQsY656iot49pH226ahyMYRoXkEETEbb7Ml

Представители Порошенко в течение ближайшего месяца намерены подать апелляцию на решение суда первой инстанции, сообщает "5 канал".

Контекст:

В мае 2021 года Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил о сговоре украинской власти с руководством России в 2014 году, в начале военной агрессии РФ. Журналист дословно сказал: "Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. Андрей [Билецкий, экс-руководитель полка "Азов"] может меня опровергнуть, а может, и нет... Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

Билецкий, который тоже присутствовал в студии, подтвердил слова журналиста о приказе оставить Мариуполь, отданном украинской армии.

17 июня Новиков сообщил, что его клиент Порошенко подал в суд на Гордона с требованием признать слова журналиста недостоверными.

Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Мариуполь, Шевченковский суд, Василий Рябченко
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