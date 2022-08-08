"Обвиним Смешко в госизмене, чтобы он не обвинил нас". "Сила и честь" выпустила заявление по поводу информатаки на Смешко

Заявление опубликовано на сайте политсилы.

В партии отмечают, что в мае уже реагировали на информационные атаки в адрес Смешко, но 6 августа "некоторые СМИ перешли красную линию".

"Помните, каким было объяснение президента России [Владимира] Путина о полномасштабном вторжении в Украину от 24 февраля? "Мы напали на Украину, чтобы предотвратить ее нападение на Россию". Аналогичный формат нарратива есть и сейчас: "Мы обвиним генерала Смешко в государственной измене, чтобы он потом не обвинил в ней нас". Такое очевидное объяснение новой грязной информационной атаки в СМИ, которые считаются близкими к Офису президента", – заявили в партии.

В релизе указано, что речь о словах ведущей телеканала "1+1" Натальи Мосейчук, которая 6 августа в эфире национального телемарафона, ссылаясь на украинские паблики, говорила о "производстве в отношении" Смешко. Она сказала, что политику якобы инкриминируют госизмену и что якобы он "готовился стать президентом Украины", если глава государства Владимир Зеленский покинет страну. Также в заявлении приводится ссылка на сообщение анонимного Telegram-канала "Карточный офис", суть которого аналогична словам Мосейчук.

"Не приводя никаких фактов, свидетельств или ссылок на правоохранительные органы, основываясь исключительно на предположениях и лжи, сознательно распространяется дезинформация, которая бьет по репутации Игоря Смешко. Впечатляет то, что инструментарием обнародования и распространения этой грязи стал рейтинговый телеканал, интегрированный в общенациональную сеть телерадиовещания, – прокомментировали в партии. – Хотим верить, что сам президент Украины Владимир Зеленский к этому не имеет отношения. Абсурдность обвинений очевидна. Фамилия генерала Смешко вроде бы упоминалась в разговоре неназванных людей. Голоса Смешка на записях нет. На встречах предателей он не присутствовал. Но "дело" по отношению к нему "должно быть расследовано".

Абсурдной в партии считают и попытку назвать Смешко пророссийским.

"Это действительно патриот Украины – один из первых, начиная с 1991 года, кто приложил немалые усилия к развитию украинского независимого Министерства обороны, внешней военной разведки Украины, комитета по вопросам разведки при президенте Украины и Службы внешней разведки Украины. Первый в новейшей истории Украины ее зарубежный военный атташе в США – страны, которая сегодня является одним из главных партнеров нашей страны. Генерал, который еще в 2000 году был вынужден уйти в отставку с должности руководителя военной разведки Украины в результате прямой просьбы об этом Путина и руководства СБУ времен Леонида Деркача, считавших его "американским резидентом в Киеве", – добавили авторы заявления.

"Сила и честь" обращает внимание, что к информатаке привлечены издание "Страна", которое находится под санкциями в Украине, и канал "1+1", 52% акций которого принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

"Непосредственным поводом для новой волны информационной атаки на генерала Игоря Смешко мы считаем зарегистрированную 4 августа 2022 года на официальном сайте президента Украины петицию №22/152492-еп о назначении Смешко Игоря Петровича на должность главы СБУ, автор (инициатор) – Сиденко Андрей Владимирович. 5 августа на этом же сайте появилась еще одна петиция – №22/156004-эп, тоже о назначении на должность главы СБУ Смешко Игоря Петровича, но уже другого автора – Сиденко Анастасии Гурамовной. Совпадение таких событий маловероятно. Скорее всего, две петиции с одинаковым содержанием были обнародованы одновременно с целью "размыть" голоса – для того, чтобы первая петиция не набрала нужного количества голосов. Считаем, что имеем дело со спланированной провокацией против нашей партии в то время, когда ее председатель – генерал Игорь Смешко – как кадровый офицер приостановил свою политическую деятельность в связи с войной и мобилизацией, работает в Украине и прилагает все усилия, особенно на международном уровне, для нашей общей победы", – добавили авторы заявления.

Авторы релиза также опубликовали фото Смешко, сделанное в Вашингтоне в прошлом месяце – 4 июля он выступал на заседании клуба мировой политической элиты.

В партии подчеркнули, что сообщения о якобы производстве в отношении Смешко фейковые, и призвали не верить им.

"В украинской истории слишком много примеров, когда из-за ссор, обвинений, конъюнктурной лжи, клеветы и целенаправленной дезинформации мы теряли сначала победу, а затем и независимость. Поэтому мы убеждены, что во время войны за свободу и независимость Украины должны быть все нацелены на общую победу над агрессором и быть патриотами государства", – резюмировали в политсиле.