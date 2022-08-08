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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обвиним Смешко в госизмене, чтобы он не обвинил нас". "Сила и честь" выпустила заявление по поводу информатаки на Смешко

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В партии "Сила и честь" связывают атаку с петицией, автор которой призывает назначить Смешко главой СБУ
В партии "Сила и честь" связывают атаку с петицией, автор которой призывает назначить Смешко главой СБУ
Фото: sylaichest.org

Политическая партия "Сила и честь", лидером которой является один из создателей и экс-руководитель военной разведки Украины, трижды глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко, 8 августа выпустила заявление по поводу информационной атаки в адрес политика.

Заявление опубликовано на сайте политсилы. 

В партии отмечают, что в мае уже реагировали на информационные атаки в адрес Смешко, но 6 августа "некоторые СМИ перешли красную линию". 

"Помните, каким было объяснение президента России [Владимира] Путина о полномасштабном вторжении в Украину от 24 февраля? "Мы напали на Украину, чтобы предотвратить ее нападение на Россию". Аналогичный формат нарратива есть и сейчас: "Мы обвиним генерала Смешко в государственной измене, чтобы он потом не обвинил в ней нас". Такое очевидное объяснение новой грязной информационной атаки в СМИ, которые считаются близкими к Офису президента", – заявили в партии. 

В релизе указано, что речь о словах ведущей телеканала "1+1" Натальи Мосейчук, которая 6 августа в эфире национального телемарафона, ссылаясь на украинские паблики, говорила о "производстве в отношении" Смешко. Она сказала, что политику якобы инкриминируют госизмену и что якобы он "готовился стать президентом Украины", если глава государства Владимир Зеленский покинет страну. Также в заявлении приводится ссылка на сообщение  анонимного Telegram-канала "Карточный офис", суть которого аналогична словам Мосейчук. 

"Не приводя никаких фактов, свидетельств или ссылок на правоохранительные органы, основываясь исключительно на предположениях и лжи, сознательно распространяется дезинформация, которая бьет по репутации Игоря Смешко. Впечатляет то, что инструментарием обнародования и распространения этой грязи стал рейтинговый телеканал, интегрированный в общенациональную сеть телерадиовещания, – прокомментировали в партии. – Хотим верить, что сам президент Украины Владимир Зеленский к этому не имеет отношения. Абсурдность обвинений очевидна. Фамилия генерала Смешко вроде бы упоминалась в разговоре неназванных людей. Голоса Смешка на записях нет. На встречах предателей он не присутствовал. Но "дело" по отношению к нему "должно быть расследовано".

Абсурдной в партии считают и попытку назвать Смешко пророссийским. 

"Это действительно патриот Украины – один из первых, начиная с 1991 года, кто приложил немалые усилия к развитию украинского независимого Министерства обороны, внешней военной разведки Украины, комитета по вопросам разведки при президенте Украины и Службы внешней разведки Украины. Первый в новейшей истории Украины ее зарубежный военный атташе в США – страны, которая сегодня является одним из главных партнеров нашей страны. Генерал, который еще в 2000 году был вынужден уйти в отставку с должности руководителя военной разведки Украины в результате прямой просьбы об этом Путина и руководства СБУ времен Леонида Деркача, считавших его "американским резидентом в Киеве", – добавили авторы заявления. 

"Сила и честь" обращает внимание, что к информатаке привлечены издание "Страна", которое находится под санкциями в Украине, и канал "1+1", 52% акций которого принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. 

"Непосредственным поводом для новой волны информационной атаки на генерала Игоря Смешко мы считаем зарегистрированную 4 августа 2022 года на официальном сайте президента Украины петицию №22/152492-еп о назначении Смешко Игоря Петровича на должность главы СБУ, автор (инициатор) – Сиденко Андрей Владимирович. 5 августа на этом же сайте появилась еще одна петиция – №22/156004-эп, тоже о назначении на должность главы СБУ Смешко Игоря Петровича, но уже другого автора – Сиденко Анастасии Гурамовной. Совпадение таких событий маловероятно. Скорее всего, две петиции с одинаковым содержанием были обнародованы одновременно с целью "размыть" голоса – для того, чтобы первая петиция не набрала нужного количества голосов. Считаем, что имеем дело со спланированной провокацией против нашей партии в то время, когда ее председатель – генерал Игорь Смешко – как кадровый офицер приостановил свою политическую деятельность в связи с войной и мобилизацией, работает в Украине и прилагает все усилия, особенно на международном уровне, для нашей общей победы", – добавили авторы заявления.

Авторы релиза также опубликовали фото Смешко, сделанное в Вашингтоне в прошлом месяце – 4 июля он выступал на заседании клуба мировой политической элиты. 

В партии подчеркнули, что сообщения о якобы производстве в отношении Смешко фейковые, и призвали не верить им. 

"В украинской истории слишком много примеров, когда из-за ссор, обвинений, конъюнктурной лжи, клеветы и целенаправленной дезинформации мы теряли сначала победу, а затем и независимость. Поэтому мы убеждены, что во время войны за свободу и независимость Украины должны быть все нацелены на общую победу над агрессором и быть патриотами государства", – резюмировали в политсиле.

Контекст:

Смешко 66 лет. Он работал в Минобороны с 1992-го по 2001 год. В 2002–2003 годах был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2003-го по 2005-й возглавлял СБУ.

В 2019-м он баллотировался в президенты, набрал 6,04% (1 141 332) голосов, победил тогда на выборах Зеленский. 

Согласно опросам общественного мнения, которые проводили до начала полномасштабного вторжения РФ, Смешко на новых президентских выборах готовы были поддержать более 7% избирателей, его партия имела примерно такой же уровень поддержки и могла пройти в Раду.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Игорь Смешко, петиция, клевета, 1+1, госизмена, Наталья Мосейчук, Сила и честь, дезинформация
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