"Европейская солидарность" – лидер парламентского рейтинга. В Раду проходят "Украинская стратегия Гройсмана", "Сила и честь" и "Разумная политика" – опрос

В Верховную Раду проходят восемь партий Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Европейскую солидарность" поддержали бы 23,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Слуга народа" – за эту политическую силу готовы проголосовать 16,2% опрошенных.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%) и "Батьківщина" (10%).

Также в парламент проходят "Разумная политика" (8,5%), "Сила и честь" (7,1%), партия "Наши" (6,3%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (6,2%).

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

У представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 2,1%.

Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.