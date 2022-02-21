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"Европейская солидарность" – лидер парламентского рейтинга. В Раду проходят "Украинская стратегия Гройсмана", "Сила и честь" и "Разумная политика" – опрос

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В Верховную Раду проходят восемь партий
В Верховную Раду проходят восемь партий
Фото: depositphotos.com

"Европейская солидарность" лидирует в парламентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 февраля результаты опроса центра SOCIS.

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Европейскую солидарность" поддержали бы 23,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Слуга народа" – за эту политическую силу готовы проголосовать 16,2% опрошенных.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%) и "Батьківщина" (10%).

Также в парламент проходят "Разумная политика" (8,5%), "Сила и честь" (7,1%), партия "Наши" (6,3%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (6,2%).

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

У представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 2,1%.

Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, выборы, рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, украинцы, Слуга народа, SOCIS, партия Наши, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия, Разумная политика
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