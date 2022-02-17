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"Это позорно с точки зрения международного права". "Европейская солидарность" в Киевсовете осудила голосование в Госдуме РФ по вопросу о признании ОРДЛО "республиками"

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"Мы обращаемся к руководству европейских городов-побратимов Киева с просьбой поддержать украинскую столицу и словом, и делом", отметила Марина Порошенко
"Мы обращаемся к руководству европейских городов-побратимов Киева с просьбой поддержать украинскую столицу и словом, и делом", – отметила Марина Порошенко
Фото: kyiv.eurosolidarity.org

Фракция "Европейской солидарности" в Киевском городском совете осудила попытки России признать независимость отдельных районов Длонецкой и Луганской областей и призвала города-побратимы поддержать Киев в условиях российской агрессии. Об этом 17 февраля сообщил сайт Киевской территориальной организации партии.

Члены фракции считают голосование в Госдуме РФ о признании ОРДЛО "независимыми республиками" еще одним проявлением агрессии России в отношении Украины.

"Это позорно с точки зрения международного права. Это давление и откровенный шантаж как нашего государства, так и его международных партнеров", – сказала лидер "Европейской солидарности" в столице Марина Порошенко.

В партии отметили важность обращения Киевсовета к дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций.

"Мы обращаемся к руководству европейских городов-побратимов Киева с просьбой поддержать украинскую столицу и словом, и делом! Поскольку Украина сегодня находится на передовой европейского фронта, мы должны осознать, что сейчас мы противодействуем общему врагу. Поэтому они должны быть единственными в борьбе с ним. И дружеское плечо даст нам мощь, уверенность и силу", – заявила Порошенко.

Она убеждена, что центральная власть должна максимально способствовать развитию территориальной обороны, а жители столицы – активно поступать в ее ряды.

"Мы победим, если будем едины, и если будем исправно выполнять свои функции. Поэтому призываю все политические силы в городском совете принимать решения, которые будут влиять на развитие медицинских, образовательных, социальных учреждений. Сегодня важно развивать систему территориальной обороны. Помним, что в единстве наша сила!" – сказала лидер "Европейской солидарности" в Киеве.

Контекст:

Госдума РФ 15 февраля приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", его направили на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.


Теги: Россия, Киев, Госдума, Марина Порошенко, ОРДЛО, Европейская солидарность
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