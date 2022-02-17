"Это позорно с точки зрения международного права". "Европейская солидарность" в Киевсовете осудила голосование в Госдуме РФ по вопросу о признании ОРДЛО "республиками"

"Мы обращаемся к руководству европейских городов-побратимов Киева с просьбой поддержать украинскую столицу и словом, и делом", – отметила Марина Порошенко Фото: kyiv.eurosolidarity.org

Члены фракции считают голосование в Госдуме РФ о признании ОРДЛО "независимыми республиками" еще одним проявлением агрессии России в отношении Украины.

"Это позорно с точки зрения международного права. Это давление и откровенный шантаж как нашего государства, так и его международных партнеров", – сказала лидер "Европейской солидарности" в столице Марина Порошенко.

В партии отметили важность обращения Киевсовета к дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций.

"Мы обращаемся к руководству европейских городов-побратимов Киева с просьбой поддержать украинскую столицу и словом, и делом! Поскольку Украина сегодня находится на передовой европейского фронта, мы должны осознать, что сейчас мы противодействуем общему врагу. Поэтому они должны быть единственными в борьбе с ним. И дружеское плечо даст нам мощь, уверенность и силу", – заявила Порошенко.

Она убеждена, что центральная власть должна максимально способствовать развитию территориальной обороны, а жители столицы – активно поступать в ее ряды.

"Мы победим, если будем едины, и если будем исправно выполнять свои функции. Поэтому призываю все политические силы в городском совете принимать решения, которые будут влиять на развитие медицинских, образовательных, социальных учреждений. Сегодня важно развивать систему территориальной обороны. Помним, что в единстве наша сила!" – сказала лидер "Европейской солидарности" в Киеве.