Гройсман – Путину: Ваши угрозы только увеличивают готовность украинцев к активному сопротивлению, в том числе с оружием в руках

Гройсман: Мы, украинцы, защищаем свой дом, свои семьи, наше будущее. Поэтому вы никогда не победите! Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

"Вы думаете, что проведение в Думе голосования за признание оккупированных регионов Украины даст вам легитимность. Все понимают, что это ваша ручная Дума, а это еще одна нелепая попытка скрыть свои истинные намерения: украсть и забрать то, что не ваше, а принадлежит украинскому народу! Как и [советский диктатор Иосиф] Сталин в прошлом, вы сделаете все, чтобы украсть ресурсы Украины, эксплуатировать и убивать наш народ. Вами управляет жадность. Мы, украинцы, защищаем свой дом, свои семьи, наше будущее. Поэтому вы никогда не победите! Украина гораздо сильнее, чем была в сталинские времена, и она не боится вашей циничной тактики", – подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что, в отличие от политиков, украинцы не воюют друг с другом.

"Среди украинского народа большая сплоченность. Украинская армия стоит вместе и никогда не сдастся. С каждым днем к вооруженным силам территориальной обороны присоединяется все больше людей, готовых защищать свой дом. Социология показывает, что ваши угрозы только увеличивают готовность украинцев к активному сопротивлению, в том числе с оружием в руках. С каждым днем Украина становится все более сплоченной и крепкой", – сказал экс-премьер.

По его словам, Украина имеет поддержку своих союзников из демократического мира, который Путин, "как авторитарный правитель, ненавидит".

"Любая эскалация и угроза против Украины – это угроза всему демократическому миру. Никакое голосование в Думе или какой-либо закон, который вы подписываете, не дает вам права взять то, что принадлежит народу Украины. Мы все вместе боремся за наше общее будущее, будущее Украины, и вы не сможете нас сломать. Поэтому вам и вашим прислужникам в Думе остается только мечтать! Мы останемся сильными, сплоченными и победим", – резюмировал Гройсман.