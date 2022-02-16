Гройсман – Путину: Ваши угрозы только увеличивают готовность украинцев к активному сопротивлению, в том числе с оружием в руках

"Вы думаете, что проведение в Думе голосования за признание оккупированных регионов Украины даст вам легитимность. Все понимают, что это ваша ручная Дума, а это еще одна нелепая попытка скрыть свои истинные намерения: украсть и забрать то, что не ваше, а принадлежит украинскому народу! Как и [советский диктатор Иосиф] Сталин в прошлом, вы сделаете все, чтобы украсть ресурсы Украины, эксплуатировать и убивать наш народ. Вами управляет жадность. Мы, украинцы, защищаем свой дом, свои семьи, наше будущее. Поэтому вы никогда не победите! Украина гораздо сильнее, чем была в сталинские времена, и она не боится вашей циничной тактики", – подчеркнул Гройсман.
Он отметил, что, в отличие от политиков, украинцы не воюют друг с другом.
"Среди украинского народа большая сплоченность. Украинская армия стоит вместе и никогда не сдастся. С каждым днем к вооруженным силам территориальной обороны присоединяется все больше людей, готовых защищать свой дом. Социология показывает, что ваши угрозы только увеличивают готовность украинцев к активному сопротивлению, в том числе с оружием в руках. С каждым днем Украина становится все более сплоченной и крепкой", – сказал экс-премьер.
По его словам, Украина имеет поддержку своих союзников из демократического мира, который Путин, "как авторитарный правитель, ненавидит".
"Любая эскалация и угроза против Украины – это угроза всему демократическому миру. Никакое голосование в Думе или какой-либо закон, который вы подписываете, не дает вам права взять то, что принадлежит народу Украины. Мы все вместе боремся за наше общее будущее, будущее Украины, и вы не сможете нас сломать. Поэтому вам и вашим прислужникам в Думе остается только мечтать! Мы останемся сильными, сплоченными и победим", – резюмировал Гройсман.
В Белом доме заявили 18 января, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.