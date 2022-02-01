Треть украинцев реальной оппозицией власти считают "Европейскую солидарность" – опрос

19% опрошенных думают, что таковой является "Оппозиционная платформа – За жизнь".

11,3% респондентов полагают, что главной оппозиционной силой в стране является "Батьківщина", а 3,1% – партия "Голос".

Другой вариант выбрали 4,7% граждан, а 28,8% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, "Европейская солидарность" возглавляет парламентский рейтинг.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.