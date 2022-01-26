Политолог: "Европейская солидарность" и группа Левочкина – Бойко в ОПЗЖ поддержали коррупционный законопроект “Слуги народа”

Татьяна Лупова: Посмотрим, как будут развиваться события и что это за новая “коалиция” у нас тут образовалась, уверена, будет интересно Фото: Татьяна Лупова / Facebook

"ЕС и группа Левочкина – Бойко в ОПЗЖ поддержали коррупционный законопроект "слуг"? Сегодня в Верховной Раде нардепы от "Европейской солидарности" и группа Левочкина – Бойко в составе ОПЗЖ дружно поддержали "Слугу народа" при голосовании за коррупционный законопроект? Речь о законе о внесении изменений в раздел Х "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О публичных закупках" об особенностях применения переговорной процедуры закупки (№6273). Который несет в себе риски закупки услуг по завышенным ценам и неэффективного расходования бюджетных средств, а также ограничение конкуренции при осуществлении таких закупок. Так как вводит вместо открытых торгов непрозрачную переговорную процедуру для ряда госзакупок по модернизации компрессорных станций. Это делает невозможным соблюдение принципа прозрачности закупок", – написала эксперт.

Она объяснила, что законопроект лишает общественность возможности вести мониторинг тендерных процедур и распределения бюджетных средств.

"И вот за этот откровенный дерибан в исполнении действующей власти внезапно проголосовали "непримиримые оппозиционеры", а именно: Сергей Дунаев, Владимир Кальцев, Антонина Славицкая, Александр Качный, Александр Пономарев и Николай Скорик из группы [Сергея] Левочкина – [Юрия] Бойко в ОПЗЖ. И все присутствовавшие на заседании 18 народных депутатов от ЕС. Бойко, Левочкину и ЕС что-то пообещали за такую поддержку откровенной коррупции? Посмотрим, как будут развиваться события и что это за новая "коалиция" у нас тут образовалась, уверена, будет интересно", – подытожила Лупова.