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Политолог: "Европейская солидарность" и группа Левочкина – Бойко в ОПЗЖ поддержали коррупционный законопроект “Слуги народа”

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Татьяна Лупова: Посмотрим, как будут развиваться события и что это за новая &ldquo;коалиция&rdquo; у нас тут образовалась, уверена, будет интересно
Татьяна Лупова: Посмотрим, как будут развиваться события и что это за новая “коалиция” у нас тут образовалась, уверена, будет интересно
Фото: Татьяна Лупова / Facebook

Политический эксперт Татьяна Лупова заявила в блоге на сайте "Цензор.НЕТ", что законопроект №6273, предлагающий изменения в процедуру публичных закупок, сделает невозможным прозрачность при тендерах. Факт, что за этот документ в Верховной Раде вместе с фракцией "Слуга народа" проголосовали представители "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь", она считает неслучайным.

"ЕС и группа Левочкина – Бойко в ОПЗЖ поддержали коррупционный законопроект "слуг"? Сегодня в Верховной Раде нардепы от "Европейской солидарности" и группа Левочкина – Бойко в составе ОПЗЖ дружно поддержали "Слугу народа" при голосовании за коррупционный законопроект? Речь о законе о внесении изменений в раздел Х "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О публичных закупках" об особенностях применения переговорной процедуры закупки (№6273). Который несет в себе риски закупки услуг по завышенным ценам и неэффективного расходования бюджетных средств, а также ограничение конкуренции при осуществлении таких закупок. Так как вводит вместо открытых торгов непрозрачную переговорную процедуру для ряда госзакупок по модернизации компрессорных станций. Это делает невозможным соблюдение принципа прозрачности закупок", – написала эксперт.

Она объяснила, что законопроект лишает общественность возможности вести мониторинг тендерных процедур и распределения бюджетных средств.

"И вот за этот откровенный дерибан в исполнении действующей власти внезапно проголосовали "непримиримые оппозиционеры", а именно: Сергей Дунаев, Владимир Кальцев, Антонина Славицкая, Александр Качный, Александр Пономарев и Николай Скорик из группы [Сергея] Левочкина – [Юрия] Бойко в ОПЗЖ. И все присутствовавшие на заседании 18 народных депутатов от ЕС. Бойко, Левочкину и ЕС что-то пообещали за такую поддержку откровенной коррупции? Посмотрим, как будут развиваться события и что это за новая "коалиция" у нас тут образовалась, уверена, будет интересно", – подытожила Лупова.

Контекст:

Законопроект, о котором пишет Лупова, Рада приняла во втором чтении и в целом на заседании 26 января 243 голосами. В первом чтении он был принят 2 декабря. 

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что его действие распространяется на закупку работ, необходимых для строительства пятого, шестого и седьмого гидроагрегатов Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Инициаторы законопроекта считают, что проведение закупок для этого проекта занимает длительный срок и затягивает сроки выполнения работ.

Теги: Верховная Рада, Сергей Левочкин, депутаты, Юрий Бойко, Николай Скорик, тендер, Сергей Дунаев, голосование, Александр Пономарев, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ, Александр Качный, Антонина Славицкая, Татьяна Лупова
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