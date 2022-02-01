"Европейская солидарность" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Европейскую солидарность" поддержали бы 25,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Второе место занимает "Слуга народа", у которой 18,4%.
Следом идут "Батьківщина" (12,6%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9%), "Разумная политика" (8,7%), а также партия "Наши" (5,3%).
Рейтинг остальных политически сил не превышает 5%. К проходному барьеру, в частности, приближаются "Сила и честь" (4,8%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,2%).
Представленный сейчас в парламенте "Голос" набирает 2,3%.
Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.