"Европейская солидарность" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

"Европейскую солидарность" готовы поддержать 25,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: Європейська Солідарність / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Европейскую солидарность" поддержали бы 25,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает "Слуга народа", у которой 18,4%.

Следом идут "Батьківщина" (12,6%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9%), "Разумная политика" (8,7%), а также партия "Наши" (5,3%).

Рейтинг остальных политически сил не превышает 5%. К проходному барьеру, в частности, приближаются "Сила и честь" (4,8%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,2%).

Представленный сейчас в парламенте "Голос" набирает 2,3%.

Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.