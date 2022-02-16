"Слуга народа" и "Европейская солидарность" лидируют в парламентском рейтинге – опрос

Согласно результатам опроса, в Верховную Раду проходят восемь партий Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 18,3% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

В лидерах также "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 17,1% граждан.

На третьем месте "Батьківщина", у которой 10,8%.

Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9,7%), "Разумная политика" (5,9%), "Наши" (5,5%), партия шоумена и волонтера Сергея Притулы "24 августа" (5,3%), а также "Сила и честь" (5,2%).

Остальные партии набирают меньше 5%. К проходному барьеру, в частности, приближаются Радикальная партия (4,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4%).

У представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 1,7%.

Опрос проводился 12–13 февраля среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.