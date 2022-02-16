"Слуга народа" и "Европейская солидарность" лидируют в парламентском рейтинге – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 18,3% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
В лидерах также "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 17,1% граждан.
На третьем месте "Батьківщина", у которой 10,8%.
Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9,7%), "Разумная политика" (5,9%), "Наши" (5,5%), партия шоумена и волонтера Сергея Притулы "24 августа" (5,3%), а также "Сила и честь" (5,2%).
Остальные партии набирают меньше 5%. К проходному барьеру, в частности, приближаются Радикальная партия (4,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4%).
У представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 1,7%.
Опрос проводился 12–13 февраля среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.