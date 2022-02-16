В главке киевской полиции в качестве портрета Зеленского висел кадр с персонажем сериала "Слуга народа" – журналист

Он опубликовал фотографии, на которых видно, что на стенде висит кадр, иллюстрирующий страницу персонажа Голобородько на фанатском сайте о сериале "Слуга народа вики"
Комментаторы под его постом отмечают, что Зеленский и Голобородько – "будто одно лицо", предлагают использовать кадры из других выступлений Зеленского, неоднократно спрашивают: "А какая разница?" – и вспоминают цитату Зеленского: "Президент – это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей".
После публикации этого поста фотографию на стенде в тот же день заменили на один из официальных портретов Зеленского, сообщил Ткач.
Пользователи отметили, что это "наконец-то настоящие фундаментальные изменения", а также "демократия прямого действия".
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.
В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.
В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов. Великий в интервью Бацман повторил этот тезис, заявив, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском".