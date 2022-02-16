В главке киевской полиции в качестве портрета Зеленского висел кадр с персонажем сериала "Слуга народа" – журналист

Он опубликовал фотографии, на которых видно, что на стенде висит кадр, иллюстрирующий страницу персонажа Голобородько на фанатском сайте о сериале "Слуга народа вики"

Комментаторы под его постом отмечают, что Зеленский и Голобородько – "будто одно лицо", предлагают использовать кадры из других выступлений Зеленского, неоднократно спрашивают: "А какая разница?" – и вспоминают цитату Зеленского: "Президент – это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей".

После публикации этого поста фотографию на стенде в тот же день заменили на один из официальных портретов Зеленского, сообщил Ткач.

Пользователи отметили, что это "наконец-то настоящие фундаментальные изменения", а также "демократия прямого действия".