"Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства

Владимир Александрович, я обращаюсь к вам как к президенту Украины и верховному главнокомандующему. Обращаюсь как гражданин Украины, который за вас голосовал, который всегда очень тепло публично о вас говорил, публично вас защищал, сделал очень много для того, чтобы вы победили. Я обращаюсь к вам как лидер мнений, у которого миллионы подписчиков в соцсетях, мои интервью и мои блоги смотрят десятки миллионов человек, уже несколько лет подряд мои выступления имеют самый высокий телевизионный рейтинг в стране.

Как журналист, которому вы дали свое первое решающее интервью, с которого фактически и началась ваша победная предвыборная кампания, я хочу сегодня задать вам ряд вопросов. Это не только мои вопросы, это вопросы украинцев, ваших избирателей, которые также голосовали за вас и теперь так же, как и я, не понимают, что происходит.

Вы и ваша, простите, подтанцовка пытаетесь представить изменение моего отношения к вам и мою критику в ваш адрес как наш личный конфликт, как то, что я продался олигархам, или как то, что лично обиделся на вас за то, что вы мне что-то не дали. Но мы с вами оба хорошо знаем, что это не так. Я никому не продался, потому что деньги давно уже не имеют для меня никакого значения. И вы хорошо знаете и помните, что две высокие должности, которые вы мне предлагали, я не принял, потому что и власть не имеет для меня ровным счетом никакого значения.

Я знаю, что вы обижены на меня за то, что я открыто, как, впрочем, всегда и в любых ситуациях, высказываю сегодня все то, что мне не нравится в стране, что я говорю о коррупции, узурпации власти и что я вас критикую. Я знаю, вы хотели бы, чтобы я этого не делал. А я хотел бы, чтобы вы сегодня ответили мне – и не только мне, но и всему украинскому обществу – на ряд важнейших вопросов, которые накопились лично к вам как к президенту Украины.

И это не только подведение итогов 2021 года, который уходит, не только экватор вашего пятилетнего срока. Именно в эти дни ровно три года назад вы отвечали на мои вопросы, записав единственное, самое большое портретное и программное интервью о том, что вы собираетесь делать, если станете президентом Украины.

Итак, время подвести итоги и сверить часы. Я хотел бы задать вам вопросы, на которые очень хотел бы получить ответы. Не только я, но и, повторяю, все украинское общество.

Владимир Александрович, в том нашем памятном интервью вы мне сказали, что фильмы "Слуга народа" были вами задуманы не как предвыборная технология и снимали вы их без прицела на президентскую кампанию, а просто потому, что наболело. Как вы тогда прокомментируете то, что, к сожалению, сейчас уже покойный юрист Сергей Нижний готовил и подал от вашего имени пакет документов для регистрации вас кандидатом в президенты еще в 2014 году? Почему вы тогда остановили этот процесс перед внесением залога? Потому что начались активные боевые действия со стороны России и вы поняли, что вы не сможете справиться с предстоящей войной, или по какой-то другой причине?

Руководитель Офиса реформ, бывший в течение 10 лет президентом Грузии, самый успешный, наверное, президент постсоветского пространства Михаил Саакашвили в программе Савика Шустера официально заявил, что в Украине ежегодно крадут из государственного бюджета $37 млрд, причем он показал это в графиках и таблицах, показал откуда крадут и сколько. Выступая в июле этого года в Вильнюсе госсекретарь США [Энтони] Блинкен сказал, что ежегодно из украинского бюджета крадут $40 млрд. Почему вы как президент страны не прокомментировали это утверждение одного из самых высокопоставленных руководителей нашего стратегического партнера – США? Если это правда, объясните, пожалуйста, украинцам, кто конкретно разворовывает эти огромнейшие деньги, которые составляют треть украинского бюджета, и кто конкретно этих негодяев покрывает?

Владимир Александрович, согласны ли вы с тем, что проект "Велике будiвництво" является коррупционным, при этом, как говорят эксперты, откаты достигают 30%? Если это так, кому из вашего окружения и в каком объеме идут эти деньги и есть ли в них ваша личная доля?

[Бывший руководитель Офиса президента] Андрей Богдан заявил, что вместо того, чтобы весной и летом закупить для Украины дешевый уголь и газ, государственные деньги были потрачены на "Велике будiвництво", и теперь кроме того, что платить за эту глупость или халатность власти украинцы будут из своего кармана по сумасшедшим ценам, так еще и надо молиться, чтобы у нас была теплая зима, иначе вся страна рискует превратиться в сплошной Алчевск. Скажите, пожалуйста, кто за это должен отвечать? Разобрались ли вы в этой ситуации и наказали ли виновных?

После введения СНБО санкций против контрабандистов и таможенников, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что из-за них украинский бюджет недополучал 300 млрд грн в год и они в ближайшее время будут в бюджет возвращаться. Это было в начале этого года. Сейчас – конец года. Скажите, пожалуйста, куда пошли эти 300 млрд грн? Где их можно увидеть? И почему буквально на днях [нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики] Даниил Гетманцев заявил, что госбюджет до сих пор недополучает 50 млрд грн от таможни?

Народные депутаты, журналисты, политики неоднократно заявляли о том, что народным депутатам от партии "Слуга народа" в парламенте платят деньги из "черной кассы" Офиса президента. Назывались разные цифры: $20 тыс., $30 тыс., $40 тыс., $50 тыс. и даже $70 тыс. в месяц. Знаете ли вы об этой ситуации? Если "да", как к этому относитесь и есть ли у Офиса президента "черная касса"? Если есть, то как она пополняется и кто ею распоряжается?

Почему вы не дали пример бизнесменам и по закону о финансовой амнистии не заплатили $2,5 млн, то есть 5% от ваших офшоров, в бюджет Украины?

Один Владимир Зеленский божится, что выступает против олигархов, а второй Владимир Зеленский получает на свои офшорные счета $40 млн от структур, как пишут журналисты и как сообщают журналистские расследования, близких к [бизнесмену] Игорю Коломойскому. Андрей Богдан, ваш бывший соратник и первый руководитель Офиса президента, сказал мне недавно в интервью, что ваши офшоры работают до сих пор. Это так? Почему вы как пример для подражания для всей нации первый не дали пример всем бизнесменам и по принятому вами же закону о финансовой амнистии не заплатили $2,5 млн, то есть 5% от ваших офшоров, в бюджет Украины?

Владимир Александрович, когда вы настоящий: когда на словах защищаете Украину или когда получаете деньги от показа сериала "Сваты" на российских каналах? Тем более сейчас, когда Россия сосредоточила свои орды на границе с Украиной.

Вы обещали отдать государственные дачи сиротам. Почему в результате сами на них живете и ими пользуетесь?

Почему велосипед кандидата в президенты Зеленского превратился в роскошный кортеж?

Владимир Александрович, какая чрезвычайная ситуация произошла на дне рождения вашего друга и соратника [главы Офиса президента] Андрея Ермака, что вам пришлось использовать вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям? Почему в армии дефицит горючего, а для полетов на день рождения Андрея Ермака вам его хватает?

За красивыми словами об "инвестиционных нянях" оказалась пустота. Где ваши "инвестиционные няни" и где реальные инвестиции в Украину, которые они должны были привести? Сколько в результате иностранных инвестиций за два с половиной года вашей каденции вы и "инвестиционные няни" привлекли в Украину?

Цитата из нашего интервью трехлетней давности. Вы сказали: "Национальная идея – это офигенная, очень либеральная свободная страна. Я хочу, чтобы здесь были бабки в безопасности, чтобы все мировые компании приезжали сюда и вкладывали. Вообще-то, это одна из альтернатив любому военному союзу. Да загони сюда америкосов, китайцев, дай им лицензию на добычу газа – посмотрим, кто придет сюда нас взрывать!" Прошло три года. Владимир Александрович, где эти инвесторы? Где, как вы сказали, америкосы? Где китайцы? Где остальные? Почему они боятся сюда приходить и почему Украина, одна из самых богатых стран Европы и мира по запасам различных природных ископаемых, в том числе газа, стоит сегодня не только на пороге бедности, но и на пороге угрозы банально этой зимой замерзнуть?

Идя в президенты, вы обещали не облагать дополнительными налогами малый и средний бизнес. Посмотрите, что происходит сегодня, какие законы принимаются! Вам не стыдно перед ФОПами, которые упорно ходят на протесты, защищая свои права?

Владимир Александрович, близкие к вам люди уверяют, что вы очень не любите людей умнее и сильнее себя и окружаете себя соответствующими. Не считаете ли вы это роковой ошибкой, ведь в результате вас окружают слабаки и посредственности, которые не способные вести Украину вперед?

Скажите, пожалуйста, сколько ваших друзей, а также родственников и друзей ваших друзей вы трудоустроили? Соответствует ли их образование, управленческий опыт и их житейская мудрость тем высоким постам, на которые они попали?

Почему министром обороны Украины в военное время был назначен откровенно слабый и малоразбирающийся в современных тенденциях генерал [Андрей] Таран? Вопрос, который я уже задавал вам лично: почему, зная о том, что в воюющей стране министр обороны Таран и начальник Генерального штаба [Руслан] Хомчак полгода не разговаривают и даже судятся, вы закрывали глаза на эту ситуацию и не вмешивались?

Не кажется ли вам, что ваш лозунг "Сделаем их вместе" привел к тому, что вместе с друзьями детства, помощницами и их мужьями вы сделали каждого украинца ?

СМИ пишут, что секретарь СНБО Данилов в 90-е годы занимался рэкетом, был "бригадным", а в настоящее время бросил в оккупированном Россией Луганске свою 89-летнюю мать. Что вам об этом известно?

После выигранных вами выборов нынешний руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия написал [в Facebook] душераздирающий пост благодарности Петру Порошенко и предложил подписчикам запустить флешмоб с хештегом #СпасибоПАП. Скажите, когда Давид Арахамия был искренним: тогда или сейчас, когда находится рядом с вами?

СМИ утверждают, что в 90-е годы один из ближайших ваших соратников [нардеп от "Слуги народа"] Николай Тищенко был рэкетиром по кличке Коля Оболонский. Знаете ли вы об этом? Если "да", не стыдно ли вам общаться с этим человеком?

Почему резонанснейшее ДТП с депутатом от "Слуги народа" [Александром] Трухиным, который, как утверждает Андрей Богдан, является вашим бухгалтером, уже полгода не расследуют?

Летом 2020 года депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, выходят дети "очень низкого качества". Она же позднее в депутатском чате искренне радовалась смерти своего коллеги [Антона] Полякова. Скажите, пожалуйста, почему Третьякова до сих пор член парламента и член вашей команды?

В январе 2020 года народный депутат от "Слуги народа" [Евгений] Брагарь предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Почему Брагарь до сих пор заседает в парламенте?

В октябре 2019 года журналисты зафиксировали интимную переписку депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с девушками легкого поведения. Почему до сих пор этот депутат заседает в парламенте?

Еще один случай из жизни, о котором мне рассказал бывший народный депутат Виталий Журавский. У него работала домбработницей Татьяна Грищенко, которая не прошла испытательного срока, поскольку убирала плохо, но работала на разных выборах в избирательных комиссиях: представляла и Партию регионов, и ОПЗЖ. В 2019 году она стала народным депутатом от "Слуги народа". На своем округе в Житомирской области после победы она не появилась ни разу, избиратели, отдавшие за нее свои голоса, ни разу ее не видели. Более того, когда она обошла Виталия Журавского в этой избирательной гонке, она предложила ему стать у нее помощником. Таких примеров среди представителей "Слуги народа" масса. Ноунеймы, которые ничего из себя не представляют, не способные к законотворческой деятельности, не понимают, что такое государство, не имеют соответствующей подготовки, но они, конечно же, поддерживают любые ваши инициативы. Вас устраивает именно такие безмолвные и покорные парламентарии?

В 2019 году вы назначили досрочные выборы в Верховную Раду, сказав, что она утратила доверие украинцев. Не считаете ли вы, что после стольких зашкваров ныне действующий парламент также нужно распустить?

Опять слова из нашего с вами интервью. Вы сказали: "Я никогда не соглашусь на условия, при которых потеряю честь и достоинство. Ты завел туда, в Верховную Раду, людей, а они оказались… Что ты будешь с этим делать? Убрать! В один момент! Я похороню эту партию!" Тищенко, Трухин, Брагарь, Третьякова, Яременко… Список тех, из-за кого вы теряете вашу честь и достоинство, можно продолжать. Скажите, пожалуйста, что произойдет быстрее: вы политически похороните вашу партию или она похоронит ваш рейтинг?

Владимир Александрович, не кажется ли вам, что ваш лозунг "Сделаем их вместе" привел в результате к тому, что вместе с друзьями детства, помощницами и их мужьями вы таки сделали каждого украинца?

Можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать, что Ермак и Демченко не агенты России?

В последние дни сразу несколько СМИ опубликовали рейтинги самых влиятельных украинцев. Где-то на первом месте вы, а Андрей Ермак на втором, а где-то вы делите с ним первое место. А вы бы как сами определили ваше влияние на страну: кто первый, а кто второй? И кто к кому прислушивается больше?

В марте 2020 года народный депутат [Гео] Лерос обнародовал видео, на котором брат руководителя вашего офиса Андрея Ермака Денис обсуждает назначения на разные государственные должности за деньги. Почему этому скандалу не был дан ход?

Журналист Юрий Бутусов (и не только он) публично называет Андрея Ермака и руководителя комитета по вопросам разведки при президенте Украины (это очень высокая должность) Руслана Демченко агентами России. Скажите, пожалуйста, осуществлялись ли по вашему заданию в их отношении спецпроверки? И можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать, что Ермак и Демченко не агенты России?

Я хочу спросить о случае, который потряс меня до глубины души. Демонстративно хамящий представителям правопорядка заместитель министра внутренних дел Украины [Александр] Гогилашвили оказался прежде судимым в России российским гражданином, имеющим тесные связи с депутатами Госдумы России, сомнительный диплом о высшем образовании, полученный им аккурат перед назначением на высокую должность, и прошлое наркомана. Как могут такие люди попадать на такие посты? Каков механизм? Если учесть, что присутствующая практически всегда в вашем кабинете и не имеющая, судя по всему, допуска к государственной тайне ваша многолетняя помощница (очень хороший, кстати, человек) Мария Левченко является женой Гогилашвили, не кажется ли вам, что сверхсекретные данные, озвучиваемые в вашем кабинете, могут стать легкой добычей российских спецслужб?

Что касается просто находящейся в вашем кабинете вашей помощницы Марии Левченко. Она, повторяю, имеет доступ к высшим секретам государства, не является государственным служащим и непонятно, имеет ли допуск к государственной тайне. Левченко является сотрудником частной компании "Квартал 95", в которой получает зарплату. Скажите, пожалуйста, как можно доверять секреты государства частному лицу, не связанному никакими обязательствами?

Недавно журналисты-расследователи выяснили, что помощник президента Левченко, ее супруг экс-замглавы МВД Гогилашвили и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов с супругой Марианной проживают вместе в особняке в селе Хотов, который им сдает теневой миллиардер Вячеслав Стрелковский. Буданов сам говорит, что знает Стрелковского и он может быть причастен к "обналу", то есть, как говорят, к преступной деятельности в виде уклонения от уплаты налогов и нелегальных финансовых операций. Связаны ли эти личные отношения помощника президента со Стрелковским с тем, что президент Зеленский не включил Стрелковского в санкционный список? Не является ли аренда этого дома в селе Хотов замаскированной взяткой?

Владимир Александрович, известно ли вам, что два выпускника профильного для Главного разведывательного управления вооруженных сил Российской Федерации Военного института в Москве Андрей Пальчевский и Кирилл Куликов направляются для выступлений на телеканалы по квоте Офиса президента и личной просьбе руководителя вашего офиса Андрея Ермака?

Владимир Александрович, почему существующий на деньги украинских налогоплательщиков телеканал "Дом" заказал Андрею Пальчевскому – пророссийскому политику, бывшему кандидату в депутаты Госдумы РФ, выпускнику, как я уже сказал, профильного для ГРУ РФ Военного института – ток-шоу за 12 млн грн?

Скажите, пожалуйста, почему за два с половиной года вашей каденции не была проведена масштабная и всеобъемлющая проверка всех топ-чиновников Украины на предмет связи с российскими спецслужбами?

Почему, зная, что мое интервью с Гиркиным – это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины и Генеральной прокуратуры, вы попросили, чтобы я говорил, что сделал его с ветеранами спецслужб и юристами? Вас кто-то испугал или вы испугались сами?

Переходим к блестящей, на моей взгляд, спецоперации Главного управления военной разведки Украины по вагнеровцам. Скажите, пожалуйста, кто передал [называющему себя президентом Беларуси Александру] Лукашенко и россиянам сверхсекретные данные о готовящейся спецоперации?

Правда ли, что после того, как кто-то слил информацию о спецоперации по вагнеровцам, бывший начальник Главного управления военной разведки Василий Бурба предлагал всем участвующим в секретном совещании у вас в кабинете пройти детектор лжи, чтобы найти "российского крота"? Если "да", почему вы и сотрудники вашего офиса отказались это сделать? Не хотите ли вы и сотрудники вашего офиса сегодня пройти проверку на детекторе лжи публично?

Ощущаете ли вы свою личную вину за провал спецоперации по вагнеровцам? Почему вы уволили всех, кто готовили эту спецоперацию и знали ее подробности: начальника ГУР Бурбу, первого заместителя председателя СБУ Руслана Баранецкого, заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова и разведчиков, которые непосредственно занимались этой спецоперацией?

Отдельный вопрос о моем нашумевшем интервью с российским военным преступником [Игорем] Гиркиным. Вы хорошо знали, что это интервью готовилось. Вы хорошо знали, что мое интервью с Гиркиным – это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Генеральной прокуратуры Украины. Вам об этом докладывали за полтора месяца до того, как это интервью было мной взято. Вы знали, что подготовку этого интервью, его осуществление курируют лично Василий Бурба и Гюндуз Мамедов. Вы знали, что вопросы для Гиркина готовят специально для меня, для этого интервью ГУР и Генпрокуратура. Вы знали, что флешка с этим интервью пойдет в Гаагу, все будет запротоколировано и процессуально оформлено так, чтобы на процессе в Гааге интервью Гиркина было воспринято как показания международного военного преступника. Почему, зная все это, когда интервью вышло, вы испугались и попросили, чтобы я говорил, что сделал это интервью в содружестве не с ГУР и Генпрокуратурой, а с ветеранами спецслужб и юристами? Что произошло? Вас кто-то испугал или вы испугались сами? Почему во время пресс-конференции, когда вы пообещали, что расставите все точки над "і", вы сказали после моего вопроса: "Наш спецагент, як мені доповіли" – и неуместно похихикали? Не считаете ли вы всю эту ситуацию и ваше поведение по отношению ко мне предательством? Ведущий расследователь Bellingcat Христо Грозев сразу же после публикации интервью с Гиркиным заявил, что государство должно было выйти и сказать: "Гордон – герой, он действовал от имени государства Украина". Почему ни государство, ни вы как президент этого не сделали?

Михаил Саакашвили, не только великий грузинский реформатор, президент страны в течение 10 лет, но и гражданин Украины, которому вы, между прочим, вернули незаконно отобранный у него Порошенко паспорт, уже три месяца сидит в грузинской тюрьме. Почему за это время вы ни разу не выступили с публичным заявлением, публичным обращением к властям Грузии против недопустимости репрессий и преследования политических оппонентов? Почему вы не вытаскиваете Саакашвили из тюрьмы? Или эта ситуация вас устраивает, потому что Саакашвили раздражал вас своими профессиональными советами и критикой вашей команды?

Владимир Александрович, так получилось, что в ваших руках оказалась беспрецедентная власть. До вас ни один президент Украины не выигрывал выборы с поддержкой в 73% и ни у кого не было так, чтобы его личная фракция сама потом сформировала монобольшинство. У вас в руках практически оказался флеш-рояль для максимально быстрого, всестороннего и эффективного реформирования Украины. Легендарный грузинский реформатор Каха Бендукидзе говорил мне, что президент должен проводить все реформы в первые полгода своего президентства, потом будет поздно. Где реформы президента Зеленского?

На стадионе во время дебатов вы сказали Порошенко, что вы – его приговор. Почему ни одного приговора по Порошенко нет? Мало того, при вашем президентстве Порошенко существенно нарастил свой рейтинг.

Вы сказали, что счастье – это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах, после чего тайно уехали отдыхать в Оман. Зачем Оман, почему тайно и правда ли, что вы встречались там с ближайшим соратником [президента РФ Владимира] Путина [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым?

Почему наша армия до сих недоукомплектована и недофинансирована? Вы обещали, что зарплаты военнослужащих будут на уровне НАТОвских стандартов. Почему не выполнили свое обещание?

Владимир Александрович, где настоящие убийцы [журналиста] Павла Шеремета и почему они еще не в тюрьме? Правда ли, что вы покрываете настоящих заказчиков и соучастников убийства Шеремета после того как выяснилось, что к заказу могли быль причастны действующие сотрудники СБУ?

Боитесь ли вы Игоря Коломойского и есть ли у него на вас какой-то компромат?

На пресс-марафоне вы сказали, что [бизнесмен] Ринат Ахметов готовит государственный переворот. Почему он до сих пор не в тюрьме? Почему не в тюрьме другие участники переворота? Где вообще задержанные и подозреваемые?

Почему вы, так искрометно шутивший над лидерами страны и политиками до своего президенства, так невосприимчивы к шуткам над собой?

Не считаете ли вы, что решения СНБО о санкциях против граждан Украины противоречат Конституции, а значит, являются незаконными?

Как получилось, что 108 человек, по признанию секретаря СНБО Данилова, были включены в санкционный список СНБО ошибочно?

Почему вместо того, чтобы реформировать судебную систему, вы решили использовать СНБО как карающий меч? Неужели вы не понимаете, что когда люди начнут снимать с себя санкции с помощью судов и восстанавливаться, может наступить юридическая ответственность для вас лично? Или вы этого не боитесь?

Владимир Александрович, не кажется ли вам, что закупая электроэнергию у недружественных режимов, вы занимаетесь торговлей на крови? Ведь за эти деньги вражеская армия получает новое оружие для убийства наших солдат.

Идя в президенты, вы обещали внедрить страховую медицину. Почему это не сделано?

Почему во время [пандемии] COVID-19 простым украинцам – карантинные ограничения, а вашему окружению – рестораны, феерверки и переполненные залы на съемках "Квартала"?

В мае 2020 года, выступая на пресс-конференции, вы заявили, что вы и премьер-министр [Денис] Шмыгаль – мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Почему же тогда, имея во главе государства двух мастеров спорта по борьбе с коронавирусом, Украина входит в первую тройку стран Европы по уровню смертности от COVID-19? Что в результате произошло?

Из-за нерасторопности государства тысячам, десяткам тысяч украинцев не хватило вакцин и кислорода. В результате они умерли. Вы лично за это в ответе?

И опять по следам ваших обещаний. Из обещанного миллиарда деревьев за три года, по официальной информации, посажено 58 млн. Где можно увидеть эти парки, рощи и леса?

Владимир Александрович, остались ли в вашем близком окружении люди, которые могут вас критиковать?

В интервью [главному редактору издания "ГОРДОН"] Алесе Бацман артист студии "Квартала 95" Юрий Великий сказал, что вы обижаетесь на шутки о себе, поэтому о вас они больше не шутят. Почему вы, так искрометно шутивший над лидерами страны и политиками до своего президенства, так невосприимчивы к шуткам над собой? Почему вы вообще так нетерпимы к критике?

Правда ли, что вы лично отслеживаете лайки в соцсетях членов вашей команды на постах ваших врагов и потом звоните им с требованием снять эти лайки? Как сказал Юрий Великий, ваша команда даже запрещает вам сидеть в Facebook и YouTube, чтобы вы не расстраивались из-за критики. Это правда?

Владимир Александрович, кто нанимает для вашего восхваления и борьбы с вашими, как вы считает, врагами 2500 "зеленоботов" в соцсетях и за какие деньги это происходит? Неужели вас не раздражает отвратительная практика Кремля, скопированная Петром Порошенко?

Не считаете ли вы аморальным платить своей дрессированной собачонке Сергею Лещенко государственные деньги в "Укрзалізниці", которые достают из кармана каждого украинца? Не было бы честнее взять его в команду "95-го квартала", где он бы занимался тем, чем занимается сейчас: очернением ваших оппонентов, но уже хотя бы не за наши деньги?

Последнее время лидер отечественного юмора "Квартал 95" стал откровенно скучным и не смешным. Согласны ли вы с тем, что вашим походом в президенты и нелюбовью к шуткам над собой вы убили не только дух "Квартала", но и сам "Квартал"?

Согласны ли вы с тем, что вы и "95-й квартал", всегда так остро, остроумно, ярко и больно шутившие над всеми украинскими президентами, при вашем президентстве уже оказался бы или в эмиграции, или в тюрьме?

Три года назад в нашем интервью вы восхищенно сказали о британском телевидении, цитирую: "Там действительно оно офигенное, абсолютно свободное, нет никакой цензуры, имеешь претензии к телику – иди в суд! Там действительно здоровое свободное общество, настоящая свобода слова". Владимир Александрович, что произошло с вами? Почему ваша команда целенаправленно пытается сделать все, чтобы задушить свободу слова в Украине? Сначала законопроектом о дезинформации, потом законопроектом о медиа, потом принятым уже законом об олигархах, который не про олигархов совсем, а про то, как подчинить или забрать их телеканалы. И вот опять законопроект о медиа, который ваши народные депутаты собираются голосовать в январе. Понимаете ли вы, что любая власть, которая начинала борьбу с журналистами, всегда ее проигрывала? Зачем вы это делаете? Как могло так получиться, что вы, человек добившийся славы, успеха, богатства и в итоге ставший президентом, благодаря именно свободе слова, сегодня пытаетесь уничтожить эту самую свободу слова?

Как вы относитесь к Путину и хотите ли быть на него похожим? Особенно в части отношения к журналистам, олигархам и силовикам

Правда ли, что, как сказал Андрей Богдан, вы дали силовикам указание посадить меня, [телеведущего] Савика Шустера и Юрия Бутусова?

На недавнем пресс-марафоне вы были злым, агрессивным, непозволительно грубо вели себя по отношению к журналистам. Владимир Александрович, кого вы больше не любите: Владимира Путина или украинских журналистов?

Как вы относитесь к Владимиру Путину и хотите ли быть на него похожим? Особенно в части отношения к журналистам, олигархам и силовикам. А еще в части построения своей медиаимперия за государственный счет. Медиаимперии, которая будет обслуживать за деньги налогоплательщиков только интересы власти.

Почему вы так настойчиво хотите встретиться с Путиным? Неужели не понимате, что у слабого с сильным разговор не получится?

Когда вы пришли к власти, вы пообещали сделать все, чтобы украинцы, вынужденно покинувшие Украину, чтобы искать лучшей судьбы за границей, вернулись домой. Вы третий год президент Украины, и в этом году Украину безвозвратно покинуло рекордное количество людей за 11 лет – 660 тыс. человек. Страшная цифра. Вы понимаете, что по сути это оценка вашей деятельности на посту президента?

Владимир Александрович, почему снижается рейтинг вашей поддержки и увеличивается рейтинг недоверия к вам? Как вы сами себе отвечаете на этот вопрос или, может, вообще его не задаете?

По Конституции Украина – парламентско-президентская республика, но из-за того, что она по сути сейчас превратилась в офисно-президентскую республику, в соцсетях шутят, что вы хотите поменять Конституцию и закрепить это на законодательном уровне. Или это не шутка?

Снова ваша цитата из нашего интервью. "Если меня выберут, – сказали вы, – я буду таким человеком, которого сначала будут обливать грязью, затем – научатся уважать, а потом – будут плакать, когда я уйду. Потому что я считаю, что президент должен быть максимум пять лет". Вы неоднократно заявляли, что идете только на один срок. Кто уговорил вас нарушить предвыборное обещание и уже сегодня начать думать о втором сроке? И не только думать, но и публично об этом заявлять.

В нашем интервью, которое мы записали ровно три года назад, вы сказали мне о своем походе в президенты: "В любой ситуации я думаю: а когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? Поэтому я как минимум хочу выйти таким же, каким вошел. Особенно важно – отношение людей ко мне. Я хочу, чтобы меня уважали люди". Вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы перестали думать о том, как вы выйдете из президентского кабинета, и стали думать о том, как в нем остаться дальше?

И последнее. Три года назад во время дебатов на стадионе вы сказали Порошенко слова, после которых вам аплодировала вся Украина, после которых вы стали новым президентом Украины. Я вас сейчас процитирую. "Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при таком богатом президенте? Почему поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти до сих пор? Как вы спите ночью? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему через много лет мы так и не знаем убийц на Майдане? Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 грн пенсии хотя бы месяц? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда делись наши карпатские леса? Почему не наказаны приспешники [беглого президента Украины Виктора] Януковича? Петр Алексеевич, выберите любой вопрос и отвечайте!" – сказали вы три года назад. Владимир Александрович, выберите любой вопрос и отвечайте!

Владимир Александрович, я задал вам много вопросов. Это вопросы не только мои, это вопросы людей, в том числе огромного количества тех, кто вас избирал, кто вас уважал, любил и кто до сих пор в вас не до конца разочаровался.

Я очень хотел бы, чтобы вы ответили на каждый из этих вопросов. Сделать вы это можете как угодно: хотите – в интервью мне, хотите – выберите любую другую форму. Главное, чтобы они не остались без ответа.

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