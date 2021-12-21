"Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства

Владимир Александрович, я обращаюсь к вам как к президенту Украины и верховному главнокомандующему. Обращаюсь как гражданин Украины, который за вас голосовал, который всегда очень тепло публично о вас говорил, публично вас защищал, сделал очень много для того, чтобы вы победили. Я обращаюсь к вам как лидер мнений, у которого миллионы подписчиков в соцсетях, мои интервью и мои блоги смотрят десятки миллионов человек, уже несколько лет подряд мои выступления имеют самый высокий телевизионный рейтинг в стране.
Как журналист, которому вы дали свое первое решающее интервью, с которого фактически и началась ваша победная предвыборная кампания, я хочу сегодня задать вам ряд вопросов. Это не только мои вопросы, это вопросы украинцев, ваших избирателей, которые также голосовали за вас и теперь так же, как и я, не понимают, что происходит.
Вы и ваша, простите, подтанцовка пытаетесь представить изменение моего отношения к вам и мою критику в ваш адрес как наш личный конфликт, как то, что я продался олигархам, или как то, что лично обиделся на вас за то, что вы мне что-то не дали. Но мы с вами оба хорошо знаем, что это не так. Я никому не продался, потому что деньги давно уже не имеют для меня никакого значения. И вы хорошо знаете и помните, что две высокие должности, которые вы мне предлагали, я не принял, потому что и власть не имеет для меня ровным счетом никакого значения.
Я знаю, что вы обижены на меня за то, что я открыто, как, впрочем, всегда и в любых ситуациях, высказываю сегодня все то, что мне не нравится в стране, что я говорю о коррупции, узурпации власти и что я вас критикую. Я знаю, вы хотели бы, чтобы я этого не делал. А я хотел бы, чтобы вы сегодня ответили мне – и не только мне, но и всему украинскому обществу – на ряд важнейших вопросов, которые накопились лично к вам как к президенту Украины.
И это не только подведение итогов 2021 года, который уходит, не только экватор вашего пятилетнего срока. Именно в эти дни ровно три года назад вы отвечали на мои вопросы, записав единственное, самое большое портретное и программное интервью о том, что вы собираетесь делать, если станете президентом Украины.
Итак, время подвести итоги и сверить часы. Я хотел бы задать вам вопросы, на которые очень хотел бы получить ответы. Не только я, но и, повторяю, все украинское общество.
- Владимир Александрович, в том нашем памятном интервью вы мне сказали, что фильмы "Слуга народа" были вами задуманы не как предвыборная технология и снимали вы их без прицела на президентскую кампанию, а просто потому, что наболело. Как вы тогда прокомментируете то, что, к сожалению, сейчас уже покойный юрист Сергей Нижний готовил и подал от вашего имени пакет документов для регистрации вас кандидатом в президенты еще в 2014 году? Почему вы тогда остановили этот процесс перед внесением залога? Потому что начались активные боевые действия со стороны России и вы поняли, что вы не сможете справиться с предстоящей войной, или по какой-то другой причине?
- Руководитель Офиса реформ, бывший в течение 10 лет президентом Грузии, самый успешный, наверное, президент постсоветского пространства Михаил Саакашвили в программе Савика Шустера официально заявил, что в Украине ежегодно крадут из государственного бюджета $37 млрд, причем он показал это в графиках и таблицах, показал откуда крадут и сколько. Выступая в июле этого года в Вильнюсе госсекретарь США [Энтони] Блинкен сказал, что ежегодно из украинского бюджета крадут $40 млрд. Почему вы как президент страны не прокомментировали это утверждение одного из самых высокопоставленных руководителей нашего стратегического партнера – США? Если это правда, объясните, пожалуйста, украинцам, кто конкретно разворовывает эти огромнейшие деньги, которые составляют треть украинского бюджета, и кто конкретно этих негодяев покрывает?
- Владимир Александрович, согласны ли вы с тем, что проект "Велике будiвництво" является коррупционным, при этом, как говорят эксперты, откаты достигают 30%? Если это так, кому из вашего окружения и в каком объеме идут эти деньги и есть ли в них ваша личная доля?
- [Бывший руководитель Офиса президента] Андрей Богдан заявил, что вместо того, чтобы весной и летом закупить для Украины дешевый уголь и газ, государственные деньги были потрачены на "Велике будiвництво", и теперь кроме того, что платить за эту глупость или халатность власти украинцы будут из своего кармана по сумасшедшим ценам, так еще и надо молиться, чтобы у нас была теплая зима, иначе вся страна рискует превратиться в сплошной Алчевск. Скажите, пожалуйста, кто за это должен отвечать? Разобрались ли вы в этой ситуации и наказали ли виновных?
- После введения СНБО санкций против контрабандистов и таможенников, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что из-за них украинский бюджет недополучал 300 млрд грн в год и они в ближайшее время будут в бюджет возвращаться. Это было в начале этого года. Сейчас – конец года. Скажите, пожалуйста, куда пошли эти 300 млрд грн? Где их можно увидеть? И почему буквально на днях [нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики] Даниил Гетманцев заявил, что госбюджет до сих пор недополучает 50 млрд грн от таможни?
- Народные депутаты, журналисты, политики неоднократно заявляли о том, что народным депутатам от партии "Слуга народа" в парламенте платят деньги из "черной кассы" Офиса президента. Назывались разные цифры: $20 тыс., $30 тыс., $40 тыс., $50 тыс. и даже $70 тыс. в месяц. Знаете ли вы об этой ситуации? Если "да", как к этому относитесь и есть ли у Офиса президента "черная касса"? Если есть, то как она пополняется и кто ею распоряжается?
Почему вы не дали пример бизнесменам и по закону о финансовой амнистии не заплатили $2,5 млн, то есть 5% от ваших офшоров, в бюджет Украины?
- Один Владимир Зеленский божится, что выступает против олигархов, а второй Владимир Зеленский получает на свои офшорные счета $40 млн от структур, как пишут журналисты и как сообщают журналистские расследования, близких к [бизнесмену] Игорю Коломойскому. Андрей Богдан, ваш бывший соратник и первый руководитель Офиса президента, сказал мне недавно в интервью, что ваши офшоры работают до сих пор. Это так? Почему вы как пример для подражания для всей нации первый не дали пример всем бизнесменам и по принятому вами же закону о финансовой амнистии не заплатили $2,5 млн, то есть 5% от ваших офшоров, в бюджет Украины?
- Владимир Александрович, когда вы настоящий: когда на словах защищаете Украину или когда получаете деньги от показа сериала "Сваты" на российских каналах? Тем более сейчас, когда Россия сосредоточила свои орды на границе с Украиной.
- Вы обещали отдать государственные дачи сиротам. Почему в результате сами на них живете и ими пользуетесь?
- За красивыми словами об "инвестиционных нянях" оказалась пустота. Где ваши "инвестиционные няни" и где реальные инвестиции в Украину, которые они должны были привести? Сколько в результате иностранных инвестиций за два с половиной года вашей каденции вы и "инвестиционные няни" привлекли в Украину?
- Цитата из нашего интервью трехлетней давности. Вы сказали: "Национальная идея – это офигенная, очень либеральная свободная страна. Я хочу, чтобы здесь были бабки в безопасности, чтобы все мировые компании приезжали сюда и вкладывали. Вообще-то, это одна из альтернатив любому военному союзу. Да загони сюда америкосов, китайцев, дай им лицензию на добычу газа – посмотрим, кто придет сюда нас взрывать!" Прошло три года. Владимир Александрович, где эти инвесторы? Где, как вы сказали, америкосы? Где китайцы? Где остальные? Почему они боятся сюда приходить и почему Украина, одна из самых богатых стран Европы и мира по запасам различных природных ископаемых, в том числе газа, стоит сегодня не только на пороге бедности, но и на пороге угрозы банально этой зимой замерзнуть?
- Идя в президенты, вы обещали не облагать дополнительными налогами малый и средний бизнес. Посмотрите, что происходит сегодня, какие законы принимаются! Вам не стыдно перед ФОПами, которые упорно ходят на протесты, защищая свои права?
- Владимир Александрович, близкие к вам люди уверяют, что вы очень не любите людей умнее и сильнее себя и окружаете себя соответствующими. Не считаете ли вы это роковой ошибкой, ведь в результате вас окружают слабаки и посредственности, которые не способные вести Украину вперед?
- Скажите, пожалуйста, сколько ваших друзей, а также родственников и друзей ваших друзей вы трудоустроили? Соответствует ли их образование, управленческий опыт и их житейская мудрость тем высоким постам, на которые они попали?
- Почему министром обороны Украины в военное время был назначен откровенно слабый и малоразбирающийся в современных тенденциях генерал [Андрей] Таран? Вопрос, который я уже задавал вам лично: почему, зная о том, что в воюющей стране министр обороны Таран и начальник Генерального штаба [Руслан] Хомчак полгода не разговаривают и даже судятся, вы закрывали глаза на эту ситуацию и не вмешивались?
Не кажется ли вам, что ваш лозунг "Сделаем их вместе" привел к тому, что вместе с друзьями детства, помощницами и их мужьями вы сделали каждого украинца?
- СМИ пишут, что секретарь СНБО Данилов в 90-е годы занимался рэкетом, был "бригадным", а в настоящее время бросил в оккупированном Россией Луганске свою 89-летнюю мать. Что вам об этом известно?
- После выигранных вами выборов нынешний руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия написал [в Facebook] душераздирающий пост благодарности Петру Порошенко и предложил подписчикам запустить флешмоб с хештегом #СпасибоПАП. Скажите, когда Давид Арахамия был искренним: тогда или сейчас, когда находится рядом с вами?
- СМИ утверждают, что в 90-е годы один из ближайших ваших соратников [нардеп от "Слуги народа"] Николай Тищенко был рэкетиром по кличке Коля Оболонский. Знаете ли вы об этом? Если "да", не стыдно ли вам общаться с этим человеком?
- Почему резонанснейшее ДТП с депутатом от "Слуги народа" [Александром] Трухиным, который, как утверждает Андрей Богдан, является вашим бухгалтером, уже полгода не расследуют?
- Летом 2020 года депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, выходят дети "очень низкого качества". Она же позднее в депутатском чате искренне радовалась смерти своего коллеги [Антона] Полякова. Скажите, пожалуйста, почему Третьякова до сих пор член парламента и член вашей команды?
- Еще один случай из жизни, о котором мне рассказал бывший народный депутат Виталий Журавский. У него работала домбработницей Татьяна Грищенко, которая не прошла испытательного срока, поскольку убирала плохо, но работала на разных выборах в избирательных комиссиях: представляла и Партию регионов, и ОПЗЖ. В 2019 году она стала народным депутатом от "Слуги народа". На своем округе в Житомирской области после победы она не появилась ни разу, избиратели, отдавшие за нее свои голоса, ни разу ее не видели. Более того, когда она обошла Виталия Журавского в этой избирательной гонке, она предложила ему стать у нее помощником. Таких примеров среди представителей "Слуги народа" масса. Ноунеймы, которые ничего из себя не представляют, не способные к законотворческой деятельности, не понимают, что такое государство, не имеют соответствующей подготовки, но они, конечно же, поддерживают любые ваши инициативы. Вас устраивает именно такие безмолвные и покорные парламентарии?
- В 2019 году вы назначили досрочные выборы в Верховную Раду, сказав, что она утратила доверие украинцев. Не считаете ли вы, что после стольких зашкваров ныне действующий парламент также нужно распустить?
- Опять слова из нашего с вами интервью. Вы сказали: "Я никогда не соглашусь на условия, при которых потеряю честь и достоинство. Ты завел туда, в Верховную Раду, людей, а они оказались… Что ты будешь с этим делать? Убрать! В один момент! Я похороню эту партию!" Тищенко, Трухин, Брагарь, Третьякова, Яременко… Список тех, из-за кого вы теряете вашу честь и достоинство, можно продолжать. Скажите, пожалуйста, что произойдет быстрее: вы политически похороните вашу партию или она похоронит ваш рейтинг?
- Владимир Александрович, не кажется ли вам, что ваш лозунг "Сделаем их вместе" привел в результате к тому, что вместе с друзьями детства, помощницами и их мужьями вы таки сделали каждого украинца?
Можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать, что Ермак и Демченко не агенты России?
- В последние дни сразу несколько СМИ опубликовали рейтинги самых влиятельных украинцев. Где-то на первом месте вы, а Андрей Ермак на втором, а где-то вы делите с ним первое место. А вы бы как сами определили ваше влияние на страну: кто первый, а кто второй? И кто к кому прислушивается больше?
- В марте 2020 года народный депутат [Гео] Лерос обнародовал видео, на котором брат руководителя вашего офиса Андрея Ермака Денис обсуждает назначения на разные государственные должности за деньги. Почему этому скандалу не был дан ход?
- Журналист Юрий Бутусов (и не только он) публично называет Андрея Ермака и руководителя комитета по вопросам разведки при президенте Украины (это очень высокая должность) Руслана Демченко агентами России. Скажите, пожалуйста, осуществлялись ли по вашему заданию в их отношении спецпроверки? И можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать, что Ермак и Демченко не агенты России?
- Я хочу спросить о случае, который потряс меня до глубины души. Демонстративно хамящий представителям правопорядка заместитель министра внутренних дел Украины [Александр] Гогилашвили оказался прежде судимым в России российским гражданином, имеющим тесные связи с депутатами Госдумы России, сомнительный диплом о высшем образовании, полученный им аккурат перед назначением на высокую должность, и прошлое наркомана. Как могут такие люди попадать на такие посты? Каков механизм? Если учесть, что присутствующая практически всегда в вашем кабинете и не имеющая, судя по всему, допуска к государственной тайне ваша многолетняя помощница (очень хороший, кстати, человек) Мария Левченко является женой Гогилашвили, не кажется ли вам, что сверхсекретные данные, озвучиваемые в вашем кабинете, могут стать легкой добычей российских спецслужб?
- Что касается просто находящейся в вашем кабинете вашей помощницы Марии Левченко. Она, повторяю, имеет доступ к высшим секретам государства, не является государственным служащим и непонятно, имеет ли допуск к государственной тайне. Левченко является сотрудником частной компании "Квартал 95", в которой получает зарплату. Скажите, пожалуйста, как можно доверять секреты государства частному лицу, не связанному никакими обязательствами?
- Недавно журналисты-расследователи выяснили, что помощник президента Левченко, ее супруг экс-замглавы МВД Гогилашвили и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов с супругой Марианной проживают вместе в особняке в селе Хотов, который им сдает теневой миллиардер Вячеслав Стрелковский. Буданов сам говорит, что знает Стрелковского и он может быть причастен к "обналу", то есть, как говорят, к преступной деятельности в виде уклонения от уплаты налогов и нелегальных финансовых операций. Связаны ли эти личные отношения помощника президента со Стрелковским с тем, что президент Зеленский не включил Стрелковского в санкционный список? Не является ли аренда этого дома в селе Хотов замаскированной взяткой?
- Владимир Александрович, известно ли вам, что два выпускника профильного для Главного разведывательного управления вооруженных сил Российской Федерации Военного института в Москве Андрей Пальчевский и Кирилл Куликов направляются для выступлений на телеканалы по квоте Офиса президента и личной просьбе руководителя вашего офиса Андрея Ермака?
- Владимир Александрович, почему существующий на деньги украинских налогоплательщиков телеканал "Дом" заказал Андрею Пальчевскому – пророссийскому политику, бывшему кандидату в депутаты Госдумы РФ, выпускнику, как я уже сказал, профильного для ГРУ РФ Военного института – ток-шоу за 12 млн грн?
- Скажите, пожалуйста, почему за два с половиной года вашей каденции не была проведена масштабная и всеобъемлющая проверка всех топ-чиновников Украины на предмет связи с российскими спецслужбами?
Почему, зная, что мое интервью с Гиркиным – это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины и Генеральной прокуратуры, вы попросили, чтобы я говорил, что сделал его с ветеранами спецслужб и юристами? Вас кто-то испугал или вы испугались сами?
- Переходим к блестящей, на моей взгляд, спецоперации Главного управления военной разведки Украины по вагнеровцам. Скажите, пожалуйста, кто передал [называющему себя президентом Беларуси Александру] Лукашенко и россиянам сверхсекретные данные о готовящейся спецоперации?
- Правда ли, что после того, как кто-то слил информацию о спецоперации по вагнеровцам, бывший начальник Главного управления военной разведки Василий Бурба предлагал всем участвующим в секретном совещании у вас в кабинете пройти детектор лжи, чтобы найти "российского крота"? Если "да", почему вы и сотрудники вашего офиса отказались это сделать? Не хотите ли вы и сотрудники вашего офиса сегодня пройти проверку на детекторе лжи публично?
- Ощущаете ли вы свою личную вину за провал спецоперации по вагнеровцам? Почему вы уволили всех, кто готовили эту спецоперацию и знали ее подробности: начальника ГУР Бурбу, первого заместителя председателя СБУ Руслана Баранецкого, заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова и разведчиков, которые непосредственно занимались этой спецоперацией?
- Отдельный вопрос о моем нашумевшем интервью с российским военным преступником [Игорем] Гиркиным. Вы хорошо знали, что это интервью готовилось. Вы хорошо знали, что мое интервью с Гиркиным – это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Генеральной прокуратуры Украины. Вам об этом докладывали за полтора месяца до того, как это интервью было мной взято. Вы знали, что подготовку этого интервью, его осуществление курируют лично Василий Бурба и Гюндуз Мамедов. Вы знали, что вопросы для Гиркина готовят специально для меня, для этого интервью ГУР и Генпрокуратура. Вы знали, что флешка с этим интервью пойдет в Гаагу, все будет запротоколировано и процессуально оформлено так, чтобы на процессе в Гааге интервью Гиркина было воспринято как показания международного военного преступника. Почему, зная все это, когда интервью вышло, вы испугались и попросили, чтобы я говорил, что сделал это интервью в содружестве не с ГУР и Генпрокуратурой, а с ветеранами спецслужб и юристами? Что произошло? Вас кто-то испугал или вы испугались сами? Почему во время пресс-конференции, когда вы пообещали, что расставите все точки над "і", вы сказали после моего вопроса: "Наш спецагент, як мені доповіли" – и неуместно похихикали? Не считаете ли вы всю эту ситуацию и ваше поведение по отношению ко мне предательством? Ведущий расследователь Bellingcat Христо Грозев сразу же после публикации интервью с Гиркиным заявил, что государство должно было выйти и сказать: "Гордон – герой, он действовал от имени государства Украина". Почему ни государство, ни вы как президент этого не сделали?
- Михаил Саакашвили, не только великий грузинский реформатор, президент страны в течение 10 лет, но и гражданин Украины, которому вы, между прочим, вернули незаконно отобранный у него Порошенко паспорт, уже три месяца сидит в грузинской тюрьме. Почему за это время вы ни разу не выступили с публичным заявлением, публичным обращением к властям Грузии против недопустимости репрессий и преследования политических оппонентов? Почему вы не вытаскиваете Саакашвили из тюрьмы? Или эта ситуация вас устраивает, потому что Саакашвили раздражал вас своими профессиональными советами и критикой вашей команды?
- Владимир Александрович, так получилось, что в ваших руках оказалась беспрецедентная власть. До вас ни один президент Украины не выигрывал выборы с поддержкой в 73% и ни у кого не было так, чтобы его личная фракция сама потом сформировала монобольшинство. У вас в руках практически оказался флеш-рояль для максимально быстрого, всестороннего и эффективного реформирования Украины. Легендарный грузинский реформатор Каха Бендукидзе говорил мне, что президент должен проводить все реформы в первые полгода своего президентства, потом будет поздно. Где реформы президента Зеленского?
- На стадионе во время дебатов вы сказали Порошенко, что вы – его приговор. Почему ни одного приговора по Порошенко нет? Мало того, при вашем президентстве Порошенко существенно нарастил свой рейтинг.
- Вы сказали, что счастье – это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах, после чего тайно уехали отдыхать в Оман. Зачем Оман, почему тайно и правда ли, что вы встречались там с ближайшим соратником [президента РФ Владимира] Путина [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым?
- Почему наша армия до сих недоукомплектована и недофинансирована? Вы обещали, что зарплаты военнослужащих будут на уровне НАТОвских стандартов. Почему не выполнили свое обещание?
- Владимир Александрович, где настоящие убийцы [журналиста] Павла Шеремета и почему они еще не в тюрьме? Правда ли, что вы покрываете настоящих заказчиков и соучастников убийства Шеремета после того как выяснилось, что к заказу могли быль причастны действующие сотрудники СБУ?
- Боитесь ли вы Игоря Коломойского и есть ли у него на вас какой-то компромат?
Почему вы, так искрометно шутивший над лидерами страны и политиками до своего президенства, так невосприимчивы к шуткам над собой?
- Не считаете ли вы, что решения СНБО о санкциях против граждан Украины противоречат Конституции, а значит, являются незаконными?
- Почему вместо того, чтобы реформировать судебную систему, вы решили использовать СНБО как карающий меч? Неужели вы не понимаете, что когда люди начнут снимать с себя санкции с помощью судов и восстанавливаться, может наступить юридическая ответственность для вас лично? Или вы этого не боитесь?
- Владимир Александрович, не кажется ли вам, что закупая электроэнергию у недружественных режимов, вы занимаетесь торговлей на крови? Ведь за эти деньги вражеская армия получает новое оружие для убийства наших солдат.
- Идя в президенты, вы обещали внедрить страховую медицину. Почему это не сделано?
- Почему во время [пандемии] COVID-19 простым украинцам – карантинные ограничения, а вашему окружению – рестораны, феерверки и переполненные залы на съемках "Квартала"?
- В мае 2020 года, выступая на пресс-конференции, вы заявили, что вы и премьер-министр [Денис] Шмыгаль – мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Почему же тогда, имея во главе государства двух мастеров спорта по борьбе с коронавирусом, Украина входит в первую тройку стран Европы по уровню смертности от COVID-19? Что в результате произошло?
- Из-за нерасторопности государства тысячам, десяткам тысяч украинцев не хватило вакцин и кислорода. В результате они умерли. Вы лично за это в ответе?
- И опять по следам ваших обещаний. Из обещанного миллиарда деревьев за три года, по официальной информации, посажено 58 млн. Где можно увидеть эти парки, рощи и леса?
- Владимир Александрович, остались ли в вашем близком окружении люди, которые могут вас критиковать?
- В интервью [главному редактору издания "ГОРДОН"] Алесе Бацман артист студии "Квартала 95" Юрий Великий сказал, что вы обижаетесь на шутки о себе, поэтому о вас они больше не шутят. Почему вы, так искрометно шутивший над лидерами страны и политиками до своего президенства, так невосприимчивы к шуткам над собой? Почему вы вообще так нетерпимы к критике?
- Правда ли, что вы лично отслеживаете лайки в соцсетях членов вашей команды на постах ваших врагов и потом звоните им с требованием снять эти лайки? Как сказал Юрий Великий, ваша команда даже запрещает вам сидеть в Facebook и YouTube, чтобы вы не расстраивались из-за критики. Это правда?
- Владимир Александрович, кто нанимает для вашего восхваления и борьбы с вашими, как вы считает, врагами 2500 "зеленоботов" в соцсетях и за какие деньги это происходит? Неужели вас не раздражает отвратительная практика Кремля, скопированная Петром Порошенко?
- Не считаете ли вы аморальным платить своей дрессированной собачонке Сергею Лещенко государственные деньги в "Укрзалізниці", которые достают из кармана каждого украинца? Не было бы честнее взять его в команду "95-го квартала", где он бы занимался тем, чем занимается сейчас: очернением ваших оппонентов, но уже хотя бы не за наши деньги?
- Последнее время лидер отечественного юмора "Квартал 95" стал откровенно скучным и не смешным. Согласны ли вы с тем, что вашим походом в президенты и нелюбовью к шуткам над собой вы убили не только дух "Квартала", но и сам "Квартал"?
- Согласны ли вы с тем, что вы и "95-й квартал", всегда так остро, остроумно, ярко и больно шутившие над всеми украинскими президентами, при вашем президентстве уже оказался бы или в эмиграции, или в тюрьме?
- Три года назад в нашем интервью вы восхищенно сказали о британском телевидении, цитирую: "Там действительно оно офигенное, абсолютно свободное, нет никакой цензуры, имеешь претензии к телику – иди в суд! Там действительно здоровое свободное общество, настоящая свобода слова". Владимир Александрович, что произошло с вами? Почему ваша команда целенаправленно пытается сделать все, чтобы задушить свободу слова в Украине? Сначала законопроектом о дезинформации, потом законопроектом о медиа, потом принятым уже законом об олигархах, который не про олигархов совсем, а про то, как подчинить или забрать их телеканалы. И вот опять законопроект о медиа, который ваши народные депутаты собираются голосовать в январе. Понимаете ли вы, что любая власть, которая начинала борьбу с журналистами, всегда ее проигрывала? Зачем вы это делаете? Как могло так получиться, что вы, человек добившийся славы, успеха, богатства и в итоге ставший президентом, благодаря именно свободе слова, сегодня пытаетесь уничтожить эту самую свободу слова?
Как вы относитесь к Путину и хотите ли быть на него похожим? Особенно в части отношения к журналистам, олигархам и силовикам
- На недавнем пресс-марафоне вы были злым, агрессивным, непозволительно грубо вели себя по отношению к журналистам. Владимир Александрович, кого вы больше не любите: Владимира Путина или украинских журналистов?
- Как вы относитесь к Владимиру Путину и хотите ли быть на него похожим? Особенно в части отношения к журналистам, олигархам и силовикам. А еще в части построения своей медиаимперия за государственный счет. Медиаимперии, которая будет обслуживать за деньги налогоплательщиков только интересы власти.
- Почему вы так настойчиво хотите встретиться с Путиным? Неужели не понимате, что у слабого с сильным разговор не получится?
- Когда вы пришли к власти, вы пообещали сделать все, чтобы украинцы, вынужденно покинувшие Украину, чтобы искать лучшей судьбы за границей, вернулись домой. Вы третий год президент Украины, и в этом году Украину безвозвратно покинуло рекордное количество людей за 11 лет – 660 тыс. человек. Страшная цифра. Вы понимаете, что по сути это оценка вашей деятельности на посту президента?
- Владимир Александрович, почему снижается рейтинг вашей поддержки и увеличивается рейтинг недоверия к вам? Как вы сами себе отвечаете на этот вопрос или, может, вообще его не задаете?
- По Конституции Украина – парламентско-президентская республика, но из-за того, что она по сути сейчас превратилась в офисно-президентскую республику, в соцсетях шутят, что вы хотите поменять Конституцию и закрепить это на законодательном уровне. Или это не шутка?
- Снова ваша цитата из нашего интервью. "Если меня выберут, – сказали вы, – я буду таким человеком, которого сначала будут обливать грязью, затем – научатся уважать, а потом – будут плакать, когда я уйду. Потому что я считаю, что президент должен быть максимум пять лет". Вы неоднократно заявляли, что идете только на один срок. Кто уговорил вас нарушить предвыборное обещание и уже сегодня начать думать о втором сроке? И не только думать, но и публично об этом заявлять.
- В нашем интервью, которое мы записали ровно три года назад, вы сказали мне о своем походе в президенты: "В любой ситуации я думаю: а когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? Поэтому я как минимум хочу выйти таким же, каким вошел. Особенно важно – отношение людей ко мне. Я хочу, чтобы меня уважали люди". Вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы перестали думать о том, как вы выйдете из президентского кабинета, и стали думать о том, как в нем остаться дальше?
- И последнее. Три года назад во время дебатов на стадионе вы сказали Порошенко слова, после которых вам аплодировала вся Украина, после которых вы стали новым президентом Украины. Я вас сейчас процитирую. "Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при таком богатом президенте? Почему поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти до сих пор? Как вы спите ночью? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему через много лет мы так и не знаем убийц на Майдане? Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 грн пенсии хотя бы месяц? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда делись наши карпатские леса? Почему не наказаны приспешники [беглого президента Украины Виктора] Януковича? Петр Алексеевич, выберите любой вопрос и отвечайте!" – сказали вы три года назад. Владимир Александрович, выберите любой вопрос и отвечайте!
Владимир Александрович, я задал вам много вопросов. Это вопросы не только мои, это вопросы людей, в том числе огромного количества тех, кто вас избирал, кто вас уважал, любил и кто до сих пор в вас не до конца разочаровался.
Я очень хотел бы, чтобы вы ответили на каждый из этих вопросов. Сделать вы это можете как угодно: хотите – в интервью мне, хотите – выберите любую другую форму. Главное, чтобы они не остались без ответа.
ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube