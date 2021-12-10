Государственный канал "Дом" намерен заказать производство ток-шоу с Пальчевским за 12 млн грн

Об этом свидетельствуют данные на портале закупок ProZorro.
В объявлении о проведении договорной процедуры указано, что в ноябре МПИУ провела художественный конкурс по отбору проектов, связанных с созданием телевизионных телепрограмм различных жанров хронометражем от 30 минут до трех часов. Речь шла о концепции, разработке сценариев и сценарных планов и производстве программы.
В конкурсе победила компания "Имажинариум" с проектом программы с Пальчевским. Как пишет "Детектор медіа", владельцем и руководителем этой фирмы является Владимир Татаренко. Ему также принадлежит компания "Зе медиа", которая организовала всеукраинский опрос в 2020 году, отмечает издание.
Предварительная стоимость контракта с фирмой "Имажинариум" – 12,02 млн грн. Эта сумма предусмотрена за производство 60 выпусков программы длительностью 45 минут каждый.
Пальчевский находится в базе "Миротворца" как провокатор, который нарушает законодательство Украины о гражданстве путем получения второго гражданства. У него, по информации портала, есть паспорта Украины и России. Шоумен принимает участие "в информационной спецоперации по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государственных институтов", говорится в его профиле.
На украинском телевидении работает с 2011 года. По информации Kyiv Post, он является совладельцем клиники Eurolab.
По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданства России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".
19 октября 2020 года издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает". 22 октября издание опубликовало информацию о наличии у Пальчевского действующего паспорта гражданина РФ.
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон высказывал предположение, что Пальчевский до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом.