Государственный канал "Дом" намерен заказать производство ток-шоу с Пальчевским за 12 млн грн

Об этом свидетельствуют данные на портале закупок ProZorro.

В объявлении о проведении договорной процедуры указано, что в ноябре МПИУ провела художественный конкурс по отбору проектов, связанных с созданием телевизионных телепрограмм различных жанров хронометражем от 30 минут до трех часов. Речь шла о концепции, разработке сценариев и сценарных планов и производстве программы.

В конкурсе победила компания "Имажинариум" с проектом программы с Пальчевским. Как пишет "Детектор медіа", владельцем и руководителем этой фирмы является Владимир Татаренко. Ему также принадлежит компания "Зе медиа", которая организовала всеукраинский опрос в 2020 году, отмечает издание.

Предварительная стоимость контракта с фирмой "Имажинариум" – 12,02 млн грн. Эта сумма предусмотрена за производство 60 выпусков программы длительностью 45 минут каждый.