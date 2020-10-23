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ПОЛИТИКА

Пальчевского внесли в базу "Миротворца"

Украинский сайт "Миротворец" включил телеведущего и бизнесмена, кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского в свою базу данных как провокатора, участвующего в информационной спецоперации, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

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"Миротворец" внес Пальчевского в свою базу как гражданина Украины и России
"Миротворец" внес Пальчевского в свою базу как гражданина Украины и России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Телеведущего и бизнесмена, кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". 

Пальчевского назвали провокатором, который нарушает законодательство Украины о гражданстве путем получения второго гражданства. Шоумен принимает участие "в информационной спецоперации по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государственных институтов", говорится в его профиле. 

В базу "Миротворца" Пальчевского внесли как гражданина Украины и России.

Центр "Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию о Пальчевском на своем сайте как заявление о совершении им "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" и других нарушений.

По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданства России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".

19 октября 2020 года издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает". 22 октября издание опубликовало информацию о наличии у Пальчевского действующего паспорта гражданина РФ.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон высказал предположение, что Пальчевский до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом.

Пальчевский баллотируется в мэры Киева от партии "Перемога Пальчевського". По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили 4–9 сентября, наибольшей поддержкой среди киевлян пользуется действующий мэр столицы Виталий Кличко, за него готовы отдать голоса 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Пальчевский с 6,4% находится на четвертом месте.

Теги: Россия, Киев, Украина, гражданство, спецслужбы, спецоперация, сайт Миротворец, Андрей Пальчевский
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