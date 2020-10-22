ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп обратился в СБУ в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского

Нардеп из группы "Довіра" Андрей Кит считает, что в действиях бизнесмена, кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского усматриваются признаки уголовных правонарушений по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, шпионаже и государственной измене.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нардеп Кит считает, что деятельность Пальчевского (на фото) "несет прямую угрозу" интересам Украины
Нардеп Кит считает, что деятельность Пальчевского (на фото) "несет прямую угрозу" интересам Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат Украины из группы "Довіра" Андрей Кит 22 октября обратился в Службу безопасности Украины в связи с публикацией сведений о наличии российского гражданства у бизнесмена, кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. 22 октября нардеп опубликовал скан-копию обращения в Facebook.

"Возмущен вопиющим фактом того, что Андрей Пальчевский, будучи гражданином России, по сути, государства-агрессора, баллотируется на пост мэра Киева и ведет свою партию в Киевсовет. Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины", – заявил Кит.

https://www.facebook.com/kit.andriy.bogdanovych/posts/2057939784338667

В депутатском обращении отмечается, что "такая деятельность гражданина РФ на территории Украины имеет признаки подготовки и/или совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (госизмена), ст. 114 (шпионаж) и ст. 330 (передача или сбор сведений, представляющих конфиденциальную информацию, которая находится во владении государства) Уголовного кодекса Украины".

Кит добавил, что деятельность Пальчевского и его партии "несет прямую угрозу интересам государства в целом".

https://www.facebook.com/kit.andriy.bogdanovych/posts/2058034887662490

Пальчевский родился в Киеве. Окончил Военный институт иностранных языков в Москве. В 1983–1991 годах служил в вооруженных силах СССР, в частности переводчиком в Лаосе (он владеет лаосским языком). После развала СССР остался в России, где получил гражданство. В 1995 году он баллотировался в Госдуму РФ. В середине 2000-х переехал в Украину, где основал клинику Eurolab. С марта по июль 2010 года Пальчевский работал заместителем министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданства России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".

19 октября 2020 года издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает". 22 октября издание опубликовало информацию о наличии у Пальчевского действующего паспорта гражданина РФ.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон высказал предположение, что Пальчевский до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом.

Пальчевский баллотируется в мэры Киева от партии "Перемога Пальчевського". По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили 4–9 сентября, наибольшей поддержкой среди киевлян пользуется действующий мэр столицы Виталий Кличко, за него готовы отдать голоса 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Пальчевский с 6,4% находится на четвертом месте.

Теги: Россия, СБУ, Украина, шпионаж, паспорт, Киевсовет, Андрей Пальчевский, Андрей Кит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Шац переболел COVID-19
Шац переболел COVID-19
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS