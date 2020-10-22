Нардеп обратился в СБУ в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского

Нардеп из группы "Довіра" Андрей Кит считает, что в действиях бизнесмена, кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского усматриваются признаки уголовных правонарушений по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, шпионаже и государственной измене.

Народный депутат Украины из группы "Довіра" Андрей Кит 22 октября обратился в Службу безопасности Украины в связи с публикацией сведений о наличии российского гражданства у бизнесмена, кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. 22 октября нардеп опубликовал скан-копию обращения в Facebook.

"Возмущен вопиющим фактом того, что Андрей Пальчевский, будучи гражданином России, по сути, государства-агрессора, баллотируется на пост мэра Киева и ведет свою партию в Киевсовет. Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины", – заявил Кит.

В депутатском обращении отмечается, что "такая деятельность гражданина РФ на территории Украины имеет признаки подготовки и/или совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (госизмена), ст. 114 (шпионаж) и ст. 330 (передача или сбор сведений, представляющих конфиденциальную информацию, которая находится во владении государства) Уголовного кодекса Украины".

Кит добавил, что деятельность Пальчевского и его партии "несет прямую угрозу интересам государства в целом".

Пальчевский родился в Киеве. Окончил Военный институт иностранных языков в Москве. В 1983–1991 годах служил в вооруженных силах СССР, в частности переводчиком в Лаосе (он владеет лаосским языком). После развала СССР остался в России, где получил гражданство. В 1995 году он баллотировался в Госдуму РФ. В середине 2000-х переехал в Украину, где основал клинику Eurolab. С марта по июль 2010 года Пальчевский работал заместителем министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданства России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".

19 октября 2020 года издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает". 22 октября издание опубликовало информацию о наличии у Пальчевского действующего паспорта гражданина РФ.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон высказал предположение, что Пальчевский до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом.

Пальчевский баллотируется в мэры Киева от партии "Перемога Пальчевського". По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили 4–9 сентября, наибольшей поддержкой среди киевлян пользуется действующий мэр столицы Виталий Кличко, за него готовы отдать голоса 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Пальчевский с 6,4% находится на четвертом месте.