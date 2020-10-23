Если Пальчевский действительно является гражданином РФ – а в этом сомнений уже нет, – его немедленно надо снять с выборов

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

То, о чем я буду говорить, очень важно. Но говорить об этом больно и горько. Речь пойдет об Андрее Ивановиче Пальчевском – кандидате в мэры Киева. Человеке, который все эти годы живет в Украине, рассказывает, какой он патриот, как любит Украину, при этом выступает на абсолютно пророссийских каналах [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина] Виктора Медведчука, которые, собственно говоря, и сделали его тем Андреем Пальчевским, кем его узнали миллионы киевлян, многие из которых даже полюбили. Собственно говоря, на это и был расчет.

Я с болью хочу сказать о том, о чем говорил уже неоднократно. Украина находится в состоянии войны. Войны со стороны Российской Федерации, которая самым наглым образом оккупировала Крым, оккупировала часть Донбасса и не собирается возвращать ни Крым, ни Донбасс. При этом Украина не объявляла войны России, Украина просто не проводит никакой четкой конкретной политики по распознаванию и выдворению или осуждению агентов влияния России, агентов российских спецслужб, а также действующих офицеров российских спецслужб. Все это наводит меня на мрачные мысли о том, что в верхушке украинских государственных структур по-прежнему наблюдается засилье агентуры российских спецслужб. Как еще объяснить тот факт, что многочисленные сигналы людей, которые разбираются в этом вопросе, не доходят до тех, кто должен на это реагировать?

Слава богу, что все тайное рано или поздно становится явным, и вновь я возвращаюсь к Андрею Пальчевскому. Мне иногда приходится слышать: "Вот, Гордон говорит об агентах, Гордон рассказывает об агентуре, Гордон не называет при этом фамилии". Да, фамилии можно назвать не всегда. Да, есть целый ряд моментов, связанных в том числе с личной безопасностью. Да, есть люди, которые должны это делать первыми, – не журналисты, а именно сотрудники силовых структур, сотрудники украинских спецслужб. Но, к сожалению, государство у нас сегодня находится в таком плачевном состоянии, что им часто не до этого, или они просто не хотят этого делать, или не умеют, или не могут.

Несколько дней назад в эфире телеканала "Украина 24", находясь в гостях у журналиста Василия Голованова, я заявил:

Андрей Пальчевский, если верить тому, что у меня выскакивает все время в Facebook, не просто догоняет Виталия Кличко, а уже перегоняет его... Это так замечательно. Я даже видел мем: выборы президента США, [Джо] Байден – первое место, Пальчевский – второе, [Дональд] Трамп – третье. Я думаю, что это не соответствует действительности. Думаю, что Пальчевский, если говорить о выборах президента США, уже опережает и Байдена, и Трампа. Мне приходится слышать часто, что Андрей Пальчевский является агентом спецслужб Российской Федерации. И я хочу дать гневную отповедь людям, которые эти слухи распускают. Потому что у меня есть мнение, мне так кажется, что Пальчевский является не агентом спецслужб РФ, а действующим офицером спецслужб РФ. И по этому поводу я хочу официально обратиться к украинским спецслужбам. Я же могу как журналист и как гражданин Украины это сделать. Знаете, я с восторгом наблюдаю за карьерой Андрея Ивановича Пальчевского и наблюдаю, как каналы Виктора Медведчука, которые являются рупорами "русского мира" в Украине, сделали из мухи слона и торгуют теперь слоновой костью. Слоновая кость – это Андрей Иванович Пальчевский. Слава богу, что жив Георгий Корнеевич Крючков. Дай бог ему долгих лет и здоровья, я его очень уважаю. Георгий Корнеевич, по-моему, 13 лет был в ЦК Компартии Украины заведующим отделом оргпартработы, по сути, начальником отдела кадров. И вот Георгий Корнеевич Крючков, обладающий огромным опытом подбора кадров и расстановки их на руководящие посты в ЦК Компартии Украины, мне когда-то сказал: "Если вы хотите понять человека, тщательно обращайте внимание на детали его биографии". И я взял биографию Андрея Ивановича и поразился. Кстати, я практически убежден, что у наших спецслужб есть большое, пухлое, толстое досье на Андрея Ивановича. Я почти убежден в том, что честные офицеры украинских спецслужб могут на днях это досье в полном объеме выложить. У Пальчевского один дедушка – народный комиссар Украины, нарком, министр, второй дедушка – Герой Социалистического труда. В его семье есть два Героя Советского Союза, его отец – Иван Иванович Пальчевский – высокопоставленный офицер ГРУ Генштаба вооруженных сил Советского Союза, военный советник [кубинского революционера] Фиделя Кастро. Киевский мальчик Андрей Иванович Пальчевский в свое время поступил в ВИИЯ – Военный институт иностранных языков [в Москве]. Это мекка ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, а сейчас – Российской Федерации. Это базовый институт, где готовят офицеров ГРУ. Андрей Иванович окончил этот институт, он знает четыре языка, в том числе лаосский. Работал по этой части в Лаосе, служил в советской армии долгое время, окончив институт ГРУ, то есть служил, соответственно, по линии ГРУ. Потом занимался долго чем-то в России – там линия обрывается. Но! Участвовал в выборах в Госдуму РФ от Партии любителей пива, которая была пронизана сотрудниками ГРУ Генштаба РФ, в том числе [там был бывший российский сенатор] господин [Александр] Торшин, от которого тянутся нити к задержанной в США российской шпионке Марии Бутиной. Это все линия ГРУ. И Андрей Иванович, который занимался в России политической деятельностью и был гражданином России, в 2005 году появляется в Киеве и открывает лабораторию Eurolab. По некоторым соображениям беспризорной агентуры с Бессарабского рынка, Андрея Ивановича сюда забросили с целью войти в украинское общество и открыли под него Eurolab. А что такое Eurolab? Что такое лаборатории, где сдают анализы? Для разведывательного сбора информации ничего лучшего нет, потому что в Eurolab сдает анализы украинская элита, и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья... На этом бесконечно можно вербовать людей. К чему я веду? Я очень хотел бы, чтобы украинские спецслужбы дали ответ на простой вопрос: является ли кандидат в мэры Киева Андрей Иванович Пальчевский действующим офицером спецслужб РФ, гражданином РФ и агентом влияния России? Я задаю официальный вопрос украинским спецслужбам и надеюсь получить на него ответ до выборов мэра, [которые состоятся 25 октября].

Я сказал о том, что в украинских спецслужбах есть пухлое досье на Андрея Пальчевского, и я сказал о том, что наверняка в ближайшие дни найдутся честные офицеры спецслужб, которые обнародуют некоторые факты из этого досье. Конечно же, я знал, что эти люди найдутся и будут готовы это сделать. Как я и говорил, это произошло.

Издание "Цензор.НЕТ" опубликовало документы о том, что Андрей Пальчевский – кандидат в мэры Киева, столицы воюющей с Россией Украины – имеет гражданство России. "Цензор.НЕТ" предоставил и видео, и фото. Также эту информацию, пишет "Цензор.НЕТ", можно проверить с помощью запроса на сайте Федеральной налоговой службы РФ, полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Скриншот: service.nalog.ru

На самом деле это кошмар! Кошмар, когда человек, окончивший базовый институт ГРУ Советского Союза, человек, который долгое время жил в России, занимался там политической деятельностью, ездил в специальные военные командировки в Лаос и другие страны по заданию, очевидно, ГРУ Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, приехал в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму Eurolab, которая, как говорят, занималась сбором разведывательной документации, связанной с анализами украинской элиты, и этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, никем не проверяется и никаких расследований на этот счет со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет.

По горячим следам народный депутат Украины Андрей Кит обратился в Службу безопасности Украины в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского. Он считает, что в действиях бизнесмена, кандидата в мэры Киева усматриваются признаки уголовных правонарушений по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, шпионаже и государственный измене. Он пишет: "Возмущен вопиющим фактом, что Андрей Пальчевский, будучи гражданином России, по сути – государства-агрессора, баллотируется на пост мэра Киева и ведет свою партию в Киевсовет. Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины".

Я считаю, что необходимо тщательнейшим образом и быстро с этим вопросом разобраться. Если Андрей Пальчевский действительно является гражданином России – а в этом сомнений уже нет, – немедленно снять его с выборов.

Если это не будет сделано, я обращаюсь к гражданам Украины, жителям Киева, которые придут в воскресенье на избирательные участки выбирать мэра столицы Украины и выбирать депутатов в Киевсовет. Я обращаюсь ко всем другим украинцам, которые по всей стране придут голосовать за кандидатов в депутаты местных советов, потому что там тоже есть люди Пальчевского. Если вы хотите, чтобы наша страна, Украина, была полностью оккупирована РФ, если вы любите "русский мир", если Путин – ваш герой, голосуйте за Пальчевского! Голосуйте! Это ваш выбор. Но если вы патриоты Украины, если вам дорога наша страна, если вы понимаете, что Украина стала жертвой российской агрессии, если вы понимаете, что российские спецслужбы постоянно забрасывают в Украину свою агентуру, которая влияет на нашу жизнь самым непосредственным образом, если вы умны, рассудительны, патриотичны в хорошем смысле этого слова (а не в таком, как говорит [пятый президент Украины Петр] Порошенко и его соратники), если вы любите свою страну, ни под каким видом не голосуйте за Пальчевского и его команду! Это предательство Украины, это нож в спину и сердце своей Родине.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: Дмитрий Гордон / YouTube