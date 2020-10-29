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ПОЛИТИКА

Сотрудников штаба Пальчевского пугают невыплатой зарплаты, если они не пойдут на митинг – Голобуцкий

Штабисты кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского неохотно отзываются на указание выйти сегодня на митинг, поэтому статистов подбирают в группах "митинги почасово" за 300 грн, заявил политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

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Голобуцкий: Слили указание из штаба Пальчевского, которым сейчас фактически руководит Столар в ручном режиме
Голобуцкий: Слили указание из штаба Пальчевского, которым сейчас фактически руководит Столар в ручном режиме
Фото: info-one.ua

Сегодня возле Киевской городской государственной администрации штаб кандидата в мэры столицы Андрея Пальчевского устраивает проплаченный митинг, чтобы повлиять на результаты выборов, заявил на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

Он утверждает, что эту информацию "слили" из штаба Пальчевского, которым сейчас киевский застройщик, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар "руководит в ручном режиме". 

"Сегодня на 14.45 собирается проплаченный митинг под КГГА. Слили указание из штаба Пальчевского, которым сейчас фактически руководит Столар в ручном режиме (на фото). Сотрудников штаба пугают, что не рассчитаются за выборы. Штабисты идут неохотно. Поэтому статистов подбирают в группах "митинги почасово" за 300 грн", – пишет Голобуцкий.

По его словам, таким образом Столар хочет повлиять на выборы в Киеве.

"У одиозного застройщика Столара, который, по словам экспертов, является прямым бенефициаром Пальчевского, пытаются натянуть почти процент за победу Пальчевского. Напомню, у последнего – 4,3% и в Киевсовет он не попадает. Медиа начали наперебой писать о том, что голоса ОПЗЖ пытаются перелить Пальчевскому. ОПЗЖ даже заявление написала о преступлении. Огласка этот план поломала, Столар пошел другим путем. Сейчас пытаются качать ситуацию протестами", – отмечает Голобуцкий

Как отмечает политолог, единственное, что из сегодняшней акции под КГГА может получиться – это "распил" бюджета и увеличение количества заболевших COVID-19 участников митинга. Эксперт сравнил происходящее с ситуацией вокруг политической силы "Движение за реформы" Сергея Думчева, которая заполонила Киев своей рекламой накануне прошлых выборов и получила только 3,14% голосов.

"Видимо, судьба у киевлян такова: на каждых выборах в столице должен быть свой Думчев – денег вбросить миллионов, результата – ноль", – резюмирует Голобуцкий.

https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/1081777305604233

28 октября в киевском штабе "Оппозиционной платформы – За жизнь" сообщили о массовой фальсификации результатов голосования на местных выборах на участках столицы. В Дарницком районе участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы, и голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались приписаны "Перемозі Пальчевського", заявили в ОПЗЖ.

При обработке уточненных экземпляров протоколов было обнаружено расхождение между данными о результатах голосования по партийным избирательным спискам, сообщил глава Дарницкой территориальной избирательной комиссии Владимир Селезнев. Сфальсифицированы как минимум два протокола, в которых отнимаются голоса у ОПЗЖ и передаются другой политической силе, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, который приехал в теризбирком.

По данным политолога Сергея Тарана, в результате "пересчета/уточнения" протоколов в киевских избиркомах у партии телеведущего и бизнесмена Андрея Пальчевского "Перемога Пальчевського" за счет "Оппозиционной платформы – За жизнь" появляется "на несколько десятков голосов больше".

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина написала, что такую "схему запалили", поэтому придумали новую. По ее данным, политсиле телеведущего для преодоления пятипроцентного барьера на выборах в Киевсовет не хватает более 5 тыс. голосов.

Теги: Киев, КГГА, митинг, фальсификации, Вадим Столар, Алексей Голобуцкий, местные выборы, Андрей Пальчевский, ОПЗЖ
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