ОАСК отказал в удовлетворении 20 исков от партии Пальчевского

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении исков представителям партии "Перемога Пальчевського", которые просили признать несостоявшимися очередные выборы киевского городского головы и депутатов Киевского горсовета.

Окружной административный суд Киева рассмотрел 20 исков от кандидатов в депутаты Киевского горсовета от партии "Перемога Пальчевського" и от кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского и отказал в удовлетворении исковых требований. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ОАСК.

Среди требований было указано: признать противоправными действия Деснянского, Подольского, Печерского, Шевченковского, Днепровского, Голосеевского, Дарницкого, Соломенского, Святошинского, Оболонского теризбиркомов Киеве. Суд просили установить, что очередные выборы киевского городского головы и депутатов в Киевский городской совет 25 октября не состоялись.

В суде сообщили, что истцы не представили никаких доказательств, свидетельствующих о возможных нарушениях Избирательного кодекса, о которых говорилось в исках.

"Также истцами не предоставлены доказательства нарушения порядка установления итогов голосования на местных выборах, не предоставлены доказательства представления ими замечаний при составлении и подписании протокола подсчета голосов", – уточнили в ОАСК.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.