Во фракции "Слуга народа" появляется все больше противников Гетманцева – СМИ

Инсайдер заявил, что инициатива Гетманцева о повышении рентной платы за газ была воспринята внутри фракции "крайне настороженно", хоть он и подает ее как борьбу с олигархами.

"Но по факту всем ясно, что инициатива ударит в первую очередь по государственному "Укргазвидобування". И говорить о повышении добычи газа в случае ее принятия не приходится", — цитирует издание источник в партийных кругах.