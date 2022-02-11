Во фракции "Слуга народа" появляется все больше противников Гетманцева – СМИ

Инсайдер заявил, что инициатива Гетманцева о повышении рентной платы за газ была воспринята внутри фракции "крайне настороженно", хоть он и подает ее как борьбу с олигархами.
"Но по факту всем ясно, что инициатива ударит в первую очередь по государственному "Укргазвидобування". И говорить о повышении добычи газа в случае ее принятия не приходится", — цитирует издание источник в партийных кругах.
Гетманцев 9 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7038 о повышении налога на добычу украинского природного газа. "Главком" писал, что в документе идет речь о повышении ренты в три раза – с 14–29% до 54–69% в зависимости от скважины.
"Отметим, что ниже $200 цена в Украине за последние семь лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году. Также Гетманцев предложил кратно повысить ставки ренты и на новые скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа. Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта", – подчеркнуло издание.