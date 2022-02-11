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Во фракции "Слуга народа" появляется все больше противников Гетманцева – СМИ

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Гетманцев 9 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7038 о повышении ренты на добычу газа
Гетманцев 9 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7038 о повышении ренты на добычу газа
Фото: sluga-narodu.com

У главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардепа Даниила Гетманцева появляется все больше искренних противников внутри фракции "Слуга народа", об этом источник во фракции рассказал первому заместителю главного редактора The Page Олегу Гавришу.

Инсайдер заявил, что инициатива Гетманцева о повышении рентной платы за газ была воспринята внутри фракции "крайне настороженно", хоть он и подает ее как борьбу с олигархами.

"Но по факту всем ясно, что инициатива ударит в первую очередь по государственному "Укргазвидобування". И говорить о повышении добычи газа в случае ее принятия не приходится", — цитирует издание источник в партийных кругах.

Контекст:

Гетманцев 9 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7038 о повышении налога на добычу украинского природного газа. "Главком" писал, что в документе идет речь о повышении ренты в три раза – с 14–29% до 54–69% в зависимости от скважины. 

"Отметим, что ниже $200 цена в Украине за последние семь лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году. Также Гетманцев предложил кратно повысить ставки ренты и на новые скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа. Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта", – подчеркнуло издание.

Теги: Верховная Рада, газ, Укргазвидобування, Слуга народа, Даниил Гетманцев
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