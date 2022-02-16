"Европейская солидарность" возглавляет рейтинг партий, в Раду проходят семь политсил – опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в первой половине февраля, за "Евросолидарность" проголосовали бы 22,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (15,5% – среди всех опрошенных).

На втором месте – партия "Слуга народа" (16,4% и 11,1%).

Далее идут "Батьківщина" (11,5% и 7,8%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,1% и 6,8%), партия "Наши" (6,2% и 4,2%), "Разумная политика" (5,8% и 3,9%), "Сила и честь" (5,1% и 3,5%).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

"По сравнению с декабрем 2021 года в случае практически всех партий разница в рейтинге – в пределах погрешности, то есть статистически значимых изменений не было... В то же время, если в декабре 2021 года разница между "Евросолидарностью" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (формально партии делили первое место), то сейчас "Евросолидарность" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" – второе место", – отметили социологи.

Согласно опросу КМИС, проведенного 3–11 декабря прошлого года, "Европейскую солидарность" поддерживали 19,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, "Слугу народа" – 18,4%.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.