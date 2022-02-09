Социолог пояснил, почему парламентский рейтинг "Европейской солидарности" и "Слуги народа" зависит от метода опроса

Лидеры парламентского рейтинга "Европейская солидарность" и "Слуга народа" сменяют друг друга в зависимости от метода проведенного соцопроса, отметил Паниотто Фото: depositphotos.com

"Данные face-to-face опросов отличаются от телефонных, что точнее – мы не знаем. Для телефонных опросов лучшая ситуация – для партии "Европейская солидарность", потому что среди людей, которые их поддерживают, больше людей с высшим образованием, знакомых с технологиями, они пользуются мобильными телефонами. Для "Слуги народа" лучшие данные с face-to-face интервью", – пояснил Паниотто.

По его словам, рейтинги партий, которые КМИС обнародовал в январе, не очень изменились.

"Последний опрос, который мы проводили по телефону, показал, что в Раду прошли бы "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия "Разумная политика" Дмитрия Разумкова, "Сила и честь" и партия "Наши" Евгения Мураева. Также близки или имеют шанс на попадание – "Украинская стратегия Гройсмана", Радикальная партия Ляшко и УДАР", – отметил Паниотто.

Согласно опросу КМИС, проведенному 20–21 января методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), "Евросолидарность" поддерживают 18,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (16% – среди всех опрошенных).

Далее идут три партии, которые формально делят второе место (их поддержка отличается в пределах погрешности): "Слуга народа" (13,7%, 11,6% – среди всех респондентов), "Батьківщина" (13,3% и 11,3%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,6% и 9,8%).