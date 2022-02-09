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Социолог пояснил, почему парламентский рейтинг "Европейской солидарности" и "Слуги народа" зависит от метода опроса

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Лидеры парламентского рейтинга "Европейская солидарность" и "Слуга народа" сменяют друг друга в зависимости от метода проведенного соцопроса, отметил Паниотто
Лидеры парламентского рейтинга "Европейская солидарность" и "Слуга народа" сменяют друг друга в зависимости от метода проведенного соцопроса, отметил Паниотто
Фото: depositphotos.com

В Украине лидерами парламентского рейтинга являются две партии – "Европейская солидарность" и "Слуга народа", они сменяют друг друга в зависимости от метода проведенного опроса. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 февраля, рассказал директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Данные face-to-face опросов отличаются от телефонных, что точнее – мы не знаем. Для телефонных опросов лучшая ситуация – для партии "Европейская солидарность", потому что среди людей, которые их поддерживают, больше людей с высшим образованием, знакомых с технологиями, они пользуются мобильными телефонами. Для "Слуги народа" лучшие данные с face-to-face интервью", – пояснил Паниотто.

По его словам, рейтинги партий, которые КМИС обнародовал в январе, не очень изменились.

"Последний опрос, который мы проводили по телефону, показал, что в Раду прошли бы "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия "Разумная политика" Дмитрия Разумкова, "Сила и честь" и партия "Наши" Евгения Мураева. Также близки или имеют шанс на попадание – "Украинская стратегия Гройсмана", Радикальная партия Ляшко и УДАР", – отметил Паниотто.

Согласно опросу КМИС, проведенному 20–21 января методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), "Евросолидарность" поддерживают 18,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (16% – среди всех опрошенных).

Далее идут три партии, которые формально делят второе место (их поддержка отличается в пределах погрешности): "Слуга народа" (13,7%, 11,6% – среди всех респондентов), "Батьківщина" (13,3% и 11,3%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,6% и 9,8%).

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, УДАР, выборы, телефоны, Радикальная партия, политика, парламент, украинцы, КМИС, интервью, Слуга народа, партия Наши, Владимир Паниотто, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия, партия, Разумная политика
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