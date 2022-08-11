Арестович: Мы уговаривали Зеленского уехать: "Нам командовать осталось несколько часов. Нам конец". Он ответил: "Хотите со мной поссориться? Чтобы я последний раз такие слова слышал"

На вторые сутки войны Зеленскому (на фото) предлагали эвакуироваться партнеры из стран Запада, но он отказался, отметил Арестович Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Второй раз я зашел к президенту. Еще зашли люди, понимающие в военных вопросах. И мы говорим: "Владимир Александрович, тут уже дело не только личной чести – здесь дело обороны страны. Вы символ, вы верховный главнокомандующий. Представляете, если с вами что-то произойдет? Мораль рухнет вниз, – пересказал разговор в ОПУ 24 февраля Арестович. – Люди сражаются на девяти оперативных направлениях. Везде разная обстановка, превосходящие силы противника. Надо, чтобы вы командовали. А здесь нам командовать осталось несколько часов. Нам конец".

Гордон уточнил у советника главы ОПУ, действительно ли он прямо сказал Зеленскому: "Нам конец".

"Да, мы прямо говорим: "Нам конец. Если мы не эвакуируемся, нам конец". Он говорит: "Хотите со мной поссориться? Я последний раз от вас слышу такие слова... Что бы ни произошло, мы здесь остаемся". Ну мы пожали плечами и вышли", – ответил Арестович.

По его словам, на вторые сутки войны Зеленскому предлагали эвакуироваться партнеры из стран Запада.

"И он сказал тогда эту знаменитую фразу: "Мне нужно не такси, а оружие". Дважды предлагали ему. По некоторым данным, больше. Я точно не знаю. О двух знаю точно. И он примерно с той же степенью вежливости закрыл разговор с ними. Он сказал: "Давайте-ка, ребята, оружие, заявления, дипломатия, а я остаюсь здесь", – отметил Арестович.

По его мнению, Зеленский не уехал, "потому что сбежать, отступить – это не в его характере".

"Характер и миссия, предназначение – он почувствовал это. Тонкий момент: он понял, что нельзя этого делать. Потому что это сейчас многие говорят, что не благодаря, а вопреки, что армия и народ сопротивляются сами по себе... Но мы же понимаем, что это полный детский сад… Сбегает главное лицо – конец всему… Полная, моментальная, страшная деморализация… Он почувствовал эту ответственность – и остался. Не просто остался – запретил даже разговаривать на эту тему", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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