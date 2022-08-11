ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Мы уговаривали Зеленского уехать: "Нам командовать осталось несколько часов. Нам конец". Он ответил: "Хотите со мной поссориться? Чтобы я последний раз такие слова слышал"

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На вторые сутки войны Зеленскому (на фото) предлагали эвакуироваться партнеры из стран Запада, но он отказался, отметил Арестович
На вторые сутки войны Зеленскому (на фото) предлагали эвакуироваться партнеры из стран Запада, но он отказался, отметил Арестович
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента уговаривали главу государства Владимира Зеленского эвакуироваться в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, но он отказался покидать Киев.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Второй раз я зашел к президенту. Еще зашли люди, понимающие в военных вопросах. И мы говорим: "Владимир Александрович, тут уже дело не только личной чести – здесь дело обороны страны. Вы символ, вы верховный главнокомандующий. Представляете, если с вами что-то произойдет? Мораль рухнет вниз, – пересказал разговор в ОПУ 24 февраля Арестович. – Люди сражаются на девяти оперативных направлениях. Везде разная обстановка, превосходящие силы противника. Надо, чтобы вы командовали. А здесь нам командовать осталось несколько часов. Нам конец".

Гордон уточнил у советника главы ОПУ, действительно ли он прямо сказал Зеленскому: "Нам конец".

"Да, мы прямо говорим: "Нам конец. Если мы не эвакуируемся, нам конец". Он говорит: "Хотите со мной поссориться? Я последний раз от вас слышу такие слова... Что бы ни произошло, мы здесь остаемся". Ну мы пожали плечами и вышли", – ответил Арестович.

По его словам, на вторые сутки войны Зеленскому предлагали эвакуироваться партнеры из стран Запада.

"И он сказал тогда эту знаменитую фразу: "Мне нужно не такси, а оружие". Дважды предлагали ему. По некоторым данным, больше. Я точно не знаю. О двух знаю точно. И он примерно с той же степенью вежливости закрыл разговор с ними. Он сказал: "Давайте-ка, ребята, оружие, заявления, дипломатия, а я остаюсь здесь", – отметил Арестович.

По его мнению, Зеленский не уехал, "потому что сбежать, отступить – это не в его характере".

"Характер и миссия, предназначение – он почувствовал это. Тонкий момент: он понял, что нельзя этого делать. Потому что это сейчас многие говорят, что не благодаря, а вопреки, что армия и народ сопротивляются сами по себе... Но мы же понимаем, что это полный детский сад… Сбегает главное лицо – конец всему… Полная, моментальная, страшная деморализация… Он почувствовал эту ответственность – и остался. Не просто остался – запретил даже разговаривать на эту тему", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, видео которого опубликовано 29 июня в Telegram-канале президента Украины, что ему много раз предлагали эвакуироваться из страны в безопасное место и управлять процессом, но он сознательно отказался.

"В первый день войны многие лидеры звонили по телефону мне и говорили, что надо убегать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно: самолеты, вертолеты, автомобили. Я отказался и сказал, что нам нужно оружие, и мы останемся здесь", – вспомнил президент Украины 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

По состоянию на 10 августа российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в 2014 году РФ оккупировала Крымский полуостров.

Украинские военные перешли в контрнаступление на харьковском направлении и на юге страны.

ВСУ уже освободили от российских оккупантов 1060 населенных пунктов, сообщил 6 августа Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, захват, эвакуация, миссия, вторжение, Алексей Арестович, советник, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины, президент, интервью, Офис президента Украины
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