ВСУ уже освободили от оккупантов 1060 населенных пунктов – Зеленский

"Абсолютное большинство из них нуждается в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов", – сказал президент.

По его словам, реализация так называемого Fast Recovery plan (плана быстрого восстановления) – это одно из самых ответственных направлений на август и сентябрь. Речь о том, чтобы дать людям на освобожденной от врага территории "условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону".

Зеленский поблагодарил иностранных партнеров, которые приобщились к таким работам. В частности, на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением.

"Эстония первой в рамках Fast Recovery plan выбрала объекты для финансирования. Работаем с дипломатами и компаниями и по всем другим областям, которые нуждаются в поддержке и восстановительных работах", – добавил президент.