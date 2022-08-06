ВСУ уже освободили от оккупантов 1060 населенных пунктов – Зеленский

"Абсолютное большинство из них нуждается в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов", – сказал президент.
По его словам, реализация так называемого Fast Recovery plan (плана быстрого восстановления) – это одно из самых ответственных направлений на август и сентябрь. Речь о том, чтобы дать людям на освобожденной от врага территории "условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону".
Зеленский поблагодарил иностранных партнеров, которые приобщились к таким работам. В частности, на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением.
"Эстония первой в рамках Fast Recovery plan выбрала объекты для финансирования. Работаем с дипломатами и компаниями и по всем другим областям, которые нуждаются в поддержке и восстановительных работах", – добавил президент.
5 июля в Офисе президента сообщали, что ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов. Таким образом, за месяц украинские военные освободили 32 населенных пункта.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.