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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился с главой МИД Эстонии в Киеве. Это первый визит Рейнсалу в Украину

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Зеленский и Рейнсалу встретились в Киеве
Зеленский и Рейнсалу встретились в Киеве
Фото: president.gov.ua

3 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, который находится в Украине с визитом. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Это первый визит Рейнсалу в Украину как главы МИД Эстонии. Он находится в стране второй день – 2 августа министр посетил Житомирскую область и заложил в приграничном Овруче капсулу по случаю начала строительства детского сада. Также он передал спасателям в селе Бехи два пожарных автомобиля, подаренных эстонцами. Об этом Рейнсалу сообщал вчера в Twitter. 

Зеленский поблагодарил главу МИД Эстонии за солидарность с Украиной. 

"Благодарны за поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Реальную поддержку, а не на словах. Поддержку реальными шагами", – отметил он. 

По словам президента, детский сад в Овруче – первый из 15 объектов инфраструктуры, которые Житомирская облгосадминистрация передала Эстонии на рассмотрение для помощи в восстановлении области. 

"Все восстановление – мы понимаем, что это большая сумма, большой труд и длительное время, и основные работы будут после окончания войны. Но есть экстренная помощь, которая нужна сейчас, перед началом учебного года, образовательного процесса. Это строительство, восстановление школ и детских садов, университетов, а также домов для вынужденно перемещенных лиц", – сказал он. 

Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Эстония первой из стран, которые подтвердили участие в восстановлении Украины, начала реализацию проекта, подчеркнул Зеленский. 

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы положили начало этому процессу. Для нас это – первая ласточка. Мы благодарны за то, что работа началась именно с вашего государства. Спасибо правительству Эстонии и эстонцам", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине и приняла, по данным ООН, более 48 тыс. украинцев-беженцев. О готовности помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны МИД Эстонии заявил в начале мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Эстония, МИД Эстонии, помощь, строительство, Житомирская область, вторжение, Владимир Зеленский, инфраструктура, детский сад, детские сады, Овруч, восстановление
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