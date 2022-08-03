Зеленский встретился с главой МИД Эстонии в Киеве. Это первый визит Рейнсалу в Украину

Это первый визит Рейнсалу в Украину как главы МИД Эстонии. Он находится в стране второй день – 2 августа министр посетил Житомирскую область и заложил в приграничном Овруче капсулу по случаю начала строительства детского сада. Также он передал спасателям в селе Бехи два пожарных автомобиля, подаренных эстонцами. Об этом Рейнсалу сообщал вчера в Twitter.

Made my first visit as FM to #Ukraine where today laid a cornerstone for a kindergarten in Ovruch * is helping to rebuild & presented two fire trucks donated by Estonians in the Bekhy village.



* will continue supporting * for as long as needed. #StopRussianAggression pic.twitter.com/uc8mIKeBMt — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 2, 2022

Зеленский поблагодарил главу МИД Эстонии за солидарность с Украиной.

"Благодарны за поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Реальную поддержку, а не на словах. Поддержку реальными шагами", – отметил он.

По словам президента, детский сад в Овруче – первый из 15 объектов инфраструктуры, которые Житомирская облгосадминистрация передала Эстонии на рассмотрение для помощи в восстановлении области.

"Все восстановление – мы понимаем, что это большая сумма, большой труд и длительное время, и основные работы будут после окончания войны. Но есть экстренная помощь, которая нужна сейчас, перед началом учебного года, образовательного процесса. Это строительство, восстановление школ и детских садов, университетов, а также домов для вынужденно перемещенных лиц", – сказал он.

Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Эстония первой из стран, которые подтвердили участие в восстановлении Украины, начала реализацию проекта, подчеркнул Зеленский.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы положили начало этому процессу. Для нас это – первая ласточка. Мы благодарны за то, что работа началась именно с вашего государства. Спасибо правительству Эстонии и эстонцам", – добавил он.

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