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"Россияне едут в Лувр, в то время как в Украине убивают детей". Эстония готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ

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Рейнсалу заявил, что вопрос выдачи виз россиянам уже обсуждался в Евросоюзе в марте
Рейнсалу заявил, что вопрос выдачи виз россиянам уже обсуждался в Евросоюзе в марте
Фото: EPA

Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом 25 июля в эфире общественного телевидения заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает портал ERR.

Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония.

"Есть гуманитарные случаи, например соратники [оппозиционера] Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно. Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву, – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", – сказал он.

Дипломат заявил, что МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели.

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами [стран] нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативы. Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, которая была весной", – заявил Рейнсалу.

Глава МИД заявил, что вопрос выдачи виз россиянам уже обсуждался в Евросоюзе в марте этого года, но тогда действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

Рейнсалу также считает, что Эстония должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные на определенных основаниях визы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Эстония, МИД Эстонии, визы, война России против Украины, Евросоюз, Урмас Рейнсалу
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