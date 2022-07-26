"Россияне едут в Лувр, в то время как в Украине убивают детей". Эстония готовит предложения к ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ

Рейнсалу заявил, что вопрос выдачи виз россиянам уже обсуждался в Евросоюзе в марте Фото: EPA

Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония.

"Есть гуманитарные случаи, например соратники [оппозиционера] Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно. Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву, – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", – сказал он.

Дипломат заявил, что МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели.

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами [стран] нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативы. Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, которая была весной", – заявил Рейнсалу.

Глава МИД заявил, что вопрос выдачи виз россиянам уже обсуждался в Евросоюзе в марте этого года, но тогда действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

Рейнсалу также считает, что Эстония должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные на определенных основаниях визы.

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