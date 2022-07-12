Россияне начали обращаться за визами для въезда в Украину – МИД

"Поступило 10 обращений. Шесть – на краткосрочные визы и четыре – на долгосрочные с целью воссоединения с семьей", – рассказал Николенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что с начала функционирования визового режима Украины с РФ за документом не обратился ни один россиянин.
Введение визового режима с РФ обсуждалось в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.
По словам Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.