Россияне начали обращаться за визами для въезда в Украину – МИД

Визовый режим для граждан РФ был введен с 1 июля Фото: depositphotos.com

"Поступило 10 обращений. Шесть – на краткосрочные визы и четыре – на долгосрочные с целью воссоединения с семьей", – рассказал Николенко.

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7 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что с начала функционирования визового режима Украины с РФ за документом не обратился ни один россиянин.