1 июля начал действовать визовый режим с Россией

Россияне теперь не смогут въезжать в Украину без визы Фото: EPA (фото иллюстративное)

"С 1 июля безвиз с Россией не действует. С сегодняшнего дня выдача виз россиянам будет четко контролироваться. Выдача визы не является гарантией того, что в Украину сможет въехать любой желающий. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица ГПСУ", – сообщили в ведомстве.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что визы не получат россияне из санкционных списков и лица, представляющие угрозу для национальной безопасности Украины.

Для получения визы нужны загранпаспорт, приглашение и копия паспортных данных приглашающей стороны.

"Без приглашения граждане России не смогут попасть на территорию Украины", – подчеркнули в ГПСУ.

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