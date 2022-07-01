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1 июля начал действовать визовый режим с Россией

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Россияне теперь не смогут въезжать в Украину без визы
Россияне теперь не смогут въезжать в Украину без визы
Фото: EPA (фото иллюстративное)

В Украине 1 июля вступил в силу визовый режим с Российской Федерацией. Об этом сообщил в Telegram пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"С 1 июля безвиз с Россией не действует. С сегодняшнего дня выдача виз россиянам будет четко контролироваться. Выдача визы не является гарантией того, что в Украину сможет въехать любой желающий. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица ГПСУ", – сообщили в ведомстве.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что визы не получат россияне из санкционных списков и лица, представляющие угрозу для национальной безопасности Украины.

Для получения визы нужны загранпаспорт, приглашение и копия паспортных данных приглашающей стороны.

"Без приглашения граждане России не смогут попасть на территорию Украины", – подчеркнули в ГПСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждалось в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим вводится с 1 июля.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.

Теги: Россия, визовый режим, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, визы, война России против Украины
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