1 июля начал действовать визовый режим с Россией

"С 1 июля безвиз с Россией не действует. С сегодняшнего дня выдача виз россиянам будет четко контролироваться. Выдача визы не является гарантией того, что в Украину сможет въехать любой желающий. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица ГПСУ", – сообщили в ведомстве.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что визы не получат россияне из санкционных списков и лица, представляющие угрозу для национальной безопасности Украины.
Для получения визы нужны загранпаспорт, приглашение и копия паспортных данных приглашающей стороны.
"Без приглашения граждане России не смогут попасть на территорию Украины", – подчеркнули в ГПСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Введение визового режима с РФ обсуждалось в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим вводится с 1 июля.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.