Виза не гарантирует иностранцам, в том числе россиянам, въезд в Украину – Госпогранслужба

Он отметил, что, согласно украинскому законодательству, иностранцы, которые хотят въехать в Украину, должны соответствовать пяти критериям. К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств.

Если кто-то из иностранцев не соответствует какому-либо их этих критериев, то даже при наличии визы таким лицам могут отказать во въезде в нашу страну.

Демченко сообщил, что пограничники могут оперативно проверить подлинность визы.

В комментарии "Украинской правде" Демченко напомнил, что подделка визы может грозить запретом на въезд в Украину на три года.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что, учитывая прекращение деятельности украинских посольств и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

"Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах при сотрудничестве с украинскими компетентными органами", – говорится в сообщении.

Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

"Напомним, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда в Украину – окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины", – подчеркнули в министерстве.

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