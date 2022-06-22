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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Виза не гарантирует иностранцам, в том числе россиянам, въезд в Украину – Госпогранслужба

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Визовый режим с Россией Украина вводит с 1 июля
Визовый режим с Россией Украина вводит с 1 июля
Фото: depositphotos.com

Наличие украинской визы не станет гарантией въезда в Украину для иностранцев, в частности – для граждан России, с которой Украина вводит визовый режим с 1 июля. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона 21 июня, трансляцию вел канал СТБ.

Он отметил, что, согласно украинскому законодательству, иностранцы, которые хотят въехать в Украину, должны соответствовать пяти критериям. К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств.  

Если кто-то из иностранцев не соответствует какому-либо их этих критериев, то даже при наличии визы таким лицам могут отказать во въезде в нашу страну.

Демченко сообщил, что пограничники могут оперативно проверить подлинность визы. 

В комментарии "Украинской правде" Демченко напомнил, что подделка визы может грозить запретом на въезд в Украину на три года.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что, учитывая прекращение деятельности украинских посольств и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

"Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах при сотрудничестве с украинскими компетентными органами", – говорится в сообщении.

Граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

"Напомним, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда в Украину – окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины", – подчеркнули в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим вводится с 1 июля.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МИД Украины, визовый режим, Госпогранслужба, визы, война России против Украины
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