Климкин: Украина должна полностью закрыть границу с Россией и пропускать только одну категорию россиян

Климкин считает, что визовый режим необходим и на границе с Беларусью Фото: ЕРА

"Визовый режим – это на далекую перспективу, а сейчас граница с РФ должна быть закрыта. Если и делать исключения, то только для тех, кто в письменном виде готов осудить агрессию путинского режима", – написал дипломат.

По его мнению, ограничения Украине нужно вводить не только на границе с Россией.

"Если мы говорим "а", то должны сказать и "б". Введение визового режима с РФ – это правильно, но почему также не с Беларусью, которая так же является агрессором?", – задается вопросом Климкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)