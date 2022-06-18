Климкин: Украина должна полностью закрыть границу с Россией и пропускать только одну категорию россиян

"Визовый режим – это на далекую перспективу, а сейчас граница с РФ должна быть закрыта. Если и делать исключения, то только для тех, кто в письменном виде готов осудить агрессию путинского режима", – написал дипломат.
По его мнению, ограничения Украине нужно вводить не только на границе с Россией.
"Если мы говорим "а", то должны сказать и "б". Введение визового режима с РФ – это правильно, но почему также не с Беларусью, которая так же является агрессором?", – задается вопросом Климкин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил решение ввести визы на границе с Россией с 1 июля.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.