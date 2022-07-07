"Исторический момент". С 1 июля за украинской визой не обратился ни один россиянин – Кулеба

Об этом 7 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Очень показательный момент… На всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы отправился на получение украинской визы. За это время было больше 100 звонков в МИД, у посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но никакой заявки не было", – рассказал глава МИД.
По словам Кулебы, это, в частности, подтверждает настоящее отношение россиян к Украине.
"Это действительно исторический момент, который демонстрирует к какому уровню агрессия [президента РФ Владимира] Путина привела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами", – резюмировал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Введение визового режима с РФ обсуждается в Украине с 2014 года – после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим вводится с 1 июля.
По словам Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.