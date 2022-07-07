"Исторический момент". С 1 июля за украинской визой не обратился ни один россиянин – Кулеба

За семь дней функционирования визового режима Украины с РФ было больше 100 звонков россиян с просьбой разъяснить правила въезда, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 7 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Очень показательный момент… На всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы отправился на получение украинской визы. За это время было больше 100 звонков в МИД, у посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но никакой заявки не было", – рассказал глава МИД.

По словам Кулебы, это, в частности, подтверждает настоящее отношение россиян к Украине.

"Это действительно исторический момент, который демонстрирует к какому уровню агрессия [президента РФ Владимира] Путина привела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами", – резюмировал министр.

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