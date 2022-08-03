Парламентский саммит Крымской платформы состоится в октябре в Хорватии – Стефанчук

Стефанчук отметил, что второй саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Об этом 3 августа в Киеве в ходе встречи с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Видеозапись начала встречи опубликовал в Telegram телеканал "Рада".

"24 октября у нас будет парламентский саммит Крымской платформы, который будет проходить в Загребе (Хорватия). Мы сейчас готовим приглашения всем спикерам, но я уже прошу передать мое приглашение Юри Ратасу с тем, что я буду очень рад видеть его на этом саммите", – сказал Стефанчук.

Глава Рады добавил, что второй саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме.

Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано уже 48 заявок, сообщил 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, украинская сторона работает над тем, чтобы участие в саммите, который запланирован на 23 августа, приняло "как можно большее количество лидеров" стран.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.