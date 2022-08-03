Парламентский саммит Крымской платформы состоится в октябре в Хорватии – Стефанчук

Об этом 3 августа в Киеве в ходе встречи с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Видеозапись начала встречи опубликовал в Telegram телеканал "Рада".
"24 октября у нас будет парламентский саммит Крымской платформы, который будет проходить в Загребе (Хорватия). Мы сейчас готовим приглашения всем спикерам, но я уже прошу передать мое приглашение Юри Ратасу с тем, что я буду очень рад видеть его на этом саммите", – сказал Стефанчук.
Глава Рады добавил, что второй саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме.
Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано уже 48 заявок, сообщил 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, украинская сторона работает над тем, чтобы участие в саммите, который запланирован на 23 августа, приняло "как можно большее количество лидеров" стран.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".