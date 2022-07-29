Эстония прекратит выдавать россиянам временный вид на жительство и визы для обучения

Также в постановлении уточняется, что граждане России и Беларуси могут оформить краткосрочную работу в стране только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

В случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством – членом ЕС, легально устроиться на краткосрочную работу гражданам РФ и Беларуси тоже будет невозможно, в связи с чем их обращение за долгосрочной визой с целью краткосрочной занятости также исключается.

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что неоправданная война Москвы против Киева не только грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и ЕС.

"Продолжение санкций против России необходимо для обеспечения неослабевающего давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности", – сказал он.

Глава эстонского МИД добавил, что с помощью поправки будут исключены сценарии, при которых краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, под предлогом туризма у другого государства – члена ЕС – в целях обойти действующие эстонские ограничения.