Эстония прекратит выдавать россиянам временный вид на жительство и визы для обучения

Также в постановлении уточняется, что граждане России и Беларуси могут оформить краткосрочную работу в стране только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.
В случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством – членом ЕС, легально устроиться на краткосрочную работу гражданам РФ и Беларуси тоже будет невозможно, в связи с чем их обращение за долгосрочной визой с целью краткосрочной занятости также исключается.
Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что неоправданная война Москвы против Киева не только грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и ЕС.
"Продолжение санкций против России необходимо для обеспечения неослабевающего давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности", – сказал он.
Глава эстонского МИД добавил, что с помощью поправки будут исключены сценарии, при которых краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, под предлогом туризма у другого государства – члена ЕС – в целях обойти действующие эстонские ограничения.
25 июля Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.