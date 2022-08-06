Зеленский сформировал специальную рабочую группу для взыскания с России компенсации за нанесенный Украине ущерб

Во время совещания Зеленский подчеркнул, что вопрос компенсации ущерба является важным элементом ответственности, которую должно понести государство-агрессор.
"С целью создания и внедрения механизма компенсации глава государства сформировал специальную рабочую группу под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники", – говорится в сообщении.
Участники совещания обсудили ход переговорного процесса о принудительном изъятии активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении.
"В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, причиненного войной", – подчеркнули в пресс-службе.
В ОП также отметили, что партнеры Украины не ставят под сомнение необходимость взыскания российских активов в пользу Украины – "вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан на 10 лет). Общее количество проектов – 850.