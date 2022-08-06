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Зеленский сформировал специальную рабочую группу для взыскания с России компенсации за нанесенный Украине ущерб

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Зеленский подчеркнул, что вопрос компенсации ущерба является важным элементом ответственности, которую должно понести государство-агрессор
Зеленский подчеркнул, что вопрос компенсации ущерба является важным элементом ответственности, которую должно понести государство-агрессор
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал специальную рабочую группу для взыскания с России компенсации за нанесенный Украине ущерб. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба главы государства.

Во время совещания Зеленский подчеркнул, что вопрос компенсации ущерба является важным элементом ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

"С целью создания и внедрения механизма компенсации глава государства сформировал специальную рабочую группу под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники", – говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили ход переговорного процесса о принудительном изъятии активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении.

"В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, причиненного войной", – подчеркнули в пресс-службе.

В ОП также отметили, что партнеры Украины не ставят под сомнение необходимость взыскания российских активов в пользу Украины – "вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан на 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, ущерб, активы, компенсация, восстановление
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