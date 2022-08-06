Зеленский сформировал специальную рабочую группу для взыскания с России компенсации за нанесенный Украине ущерб

Во время совещания Зеленский подчеркнул, что вопрос компенсации ущерба является важным элементом ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

"С целью создания и внедрения механизма компенсации глава государства сформировал специальную рабочую группу под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета Министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники", – говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили ход переговорного процесса о принудительном изъятии активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении.

"В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, причиненного войной", – подчеркнули в пресс-службе.

В ОП также отметили, что партнеры Украины не ставят под сомнение необходимость взыскания российских активов в пользу Украины – "вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм".