Франция заморозила активы россиян на сумму €1,2 млрд

Российское издание "Медуза", которое ознакомилось с интервью, пишет, что в эту сумму не входят средства Центробанка России.
Деньги, о которых идет речь, были выявлены и заблокированы в ходе проверок в течение первого квартала 2022 года.
Основанием для блокирования стали персональные санкции Евросоюза.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан на 10 лет). Общее количество проектов – 850.
12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз заморозил российских активов на €13,8 млрд.
В конце июля министр юстиции Денис Малюська говорил, что передача Украине первых российских активов, заблокированных в третьих странах, может произойти через семь-восемь месяцев. Он предположил, что первой российские активы передаст Украине Латвия.