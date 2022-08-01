Франция заморозила активы россиян на сумму €1,2 млрд

Российское издание "Медуза", которое ознакомилось с интервью, пишет, что в эту сумму не входят средства Центробанка России.

Деньги, о которых идет речь, были выявлены и заблокированы в ходе проверок в течение первого квартала 2022 года.

Основанием для блокирования стали персональные санкции Евросоюза.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан на 10 лет). Общее количество проектов – 850.

12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз заморозил российских активов на €13,8 млрд.

В конце июля министр юстиции Денис Малюська говорил, что передача Украине первых российских активов, заблокированных в третьих странах, может произойти через семь-восемь месяцев. Он предположил, что первой российские активы передаст Украине Латвия.