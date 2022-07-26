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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сумма на кону колоссальная". Малюська рассказал, когда Украина может получить замороженные в других странах российские активы

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Малюська: Средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы того хотим, это сотни миллиардов долларов
Малюська: Средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы того хотим, – это сотни миллиардов долларов
Фото: ЕРА

Передача Украине первых российских активов, заблокированных в третьих странах, может произойти через семь-восемь месяцев. Об этом в опубликованном 26 июля интервью "РБК-Украина" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Сейчас сфокусировались на самом перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат, – это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать месяцев за семь-восемь. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы того хотим, – это сотни миллиардов долларов США. То есть это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости. Однако, опять же, есть та же история: необходимо согласование западных партнеров на инновационные механизмы, которые мы им предлагаем", – сказал министр.

По его словам, продолжительность передачи активов будет зависеть от каждой конкретной страны.

"Это все зависит от скорости, реакции и политических решений наших партнеров из стран Европы, Штатов, Великобритании. Деньги там. Решение подписывать с нами международный договор или принимать внутреннее законодательство – также за ними. То есть технически – если бы в один прекрасный момент произошло чудо и все сказали: "Мы согласны с таким механизмом и с каждой запятой в этом механизме", – механизм можно имплементировать за полгода", – подчеркнул Малюська.

Он отметил, что подобных прецедентов в мире еще не было.

"Однако мы еще далеко не на том этапе, потому что, опять же, такой практики не было никогда. Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия, потому что если это применили бы к России, то это может быть применено и к другим странам, что влечет за собой очень неоднозначные геополитические последствия для многих стран мира и для многих регионов. Поэтому этот процесс является более медленным, чем мы того хотели бы", – пояснил министр.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: Россия, Украина, арест, деньги, золотовалютные резервы, война России против Украины, активы, Денис Малюська, восстановление
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