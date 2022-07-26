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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Малюська назвал страну, которая первой может передать Украине замороженные активы РФ

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Малюська: После Латвии, думаю, мы достаточно быстро найдем еще несколько стран из Восточной Европы
Малюська: После Латвии, думаю, мы достаточно быстро найдем еще несколько стран из Восточной Европы
Фото: ЕРА

Первой страной, которая может передать Украине замороженные российские активы, скорее всего, будет Латвия. Об этом в опубликованном 26 июля интервью "РБК-Украина" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств – это речь идет о золотовалютных резервах, – нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд. По сути, процедура несложная. Разрабатывается, согласовывается текст договора, он подписывается между правительствами Украины и той страны, где находятся ЗВР. Договор ратифицируется как с их стороны, так и с нашей. Все, дальше пошел механизм имплементации, поступления средств, их распределения среди пострадавших", – сказал Малюська.

В то же время он отметил, что на согласование одного текста договора с большим количеством стран ушли бы годы, поэтому было принято решение "пойти по пути меньшего сопротивления".

"То есть выбираем одну страну, у нее может быть немного российских активов, однако она быстро может согласиться на подписание договора. Другим странам мы говорим: "Смотрите, одна такая страна уже есть, давайте кто-то будет вторым, третьим". И дальше мы подходим к самым влиятельным странам, где самое большое количество средств. Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концептом. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора", – подчеркнул министр.

Он уточнил, что на прошлой неделе ездил в Ригу для обсуждения документа.

"Они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки. После Латвии, думаю, мы достаточно быстро найдем еще несколько стран из Восточной Европы, которые подпишут это также очень быстро и оперативно. И дальше параллельно будем толкать уже крупные страны Запада, где, собственно, и больше всего активов находится", – резюмировал Малюська.

По словам министра, передача Украине первых российских активов, заблокированных в третьих странах, может произойти через семь-восемь месяцев.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан на 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: Россия, Украина, Латвия, переговоры, война России против Украины, ущерб, активы, Денис Малюська, компенсация, восстановление
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