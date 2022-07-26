Малюська назвал страну, которая первой может передать Украине замороженные активы РФ

Малюська: После Латвии, думаю, мы достаточно быстро найдем еще несколько стран из Восточной Европы Фото: ЕРА

"Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств – это речь идет о золотовалютных резервах, – нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд. По сути, процедура несложная. Разрабатывается, согласовывается текст договора, он подписывается между правительствами Украины и той страны, где находятся ЗВР. Договор ратифицируется как с их стороны, так и с нашей. Все, дальше пошел механизм имплементации, поступления средств, их распределения среди пострадавших", – сказал Малюська.

В то же время он отметил, что на согласование одного текста договора с большим количеством стран ушли бы годы, поэтому было принято решение "пойти по пути меньшего сопротивления".

"То есть выбираем одну страну, у нее может быть немного российских активов, однако она быстро может согласиться на подписание договора. Другим странам мы говорим: "Смотрите, одна такая страна уже есть, давайте кто-то будет вторым, третьим". И дальше мы подходим к самым влиятельным странам, где самое большое количество средств. Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концептом. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора", – подчеркнул министр.

Он уточнил, что на прошлой неделе ездил в Ригу для обсуждения документа.

"Они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки. После Латвии, думаю, мы достаточно быстро найдем еще несколько стран из Восточной Европы, которые подпишут это также очень быстро и оперативно. И дальше параллельно будем толкать уже крупные страны Запада, где, собственно, и больше всего активов находится", – резюмировал Малюська.

По словам министра, передача Украине первых российских активов, заблокированных в третьих странах, может произойти через семь-восемь месяцев.