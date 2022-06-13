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Суд арестовал активы "Моршинской" на 50 млн грн. Компания принадлежит российскому бизнесмену Фридману

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Фридман российский миллиардер украинского происхождения
Фридман – российский миллиардер украинского происхождения
Фото: EPA

В Украине суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн грн в компании по производству и реализации минеральной воды, сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности. По данным "Экономической правды", речь идет о компании "Моршинская", принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Правоохранители установили, что предприятие принадлежит бизнесмену из России через кипрские компании.

По данным следствия, российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности, по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины.

"По постановлению следователя судьи наложен арест на корпоративные права компании на общую сумму 53,4 млн грн. Попытка вывода активов из собственности российского олигарха предотвращена", – отметили в бюро.

Контекст:

После масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, Фридман, как и ряд других российских бизнесменов, попал под санкции ЕС и Великобритании.

Он родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян. С партнерами он владеет одним из крупнейших банков России – "Альфа-Банком" и долей в украинском операторе мобильной связи "Киевстар".

В Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International. На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину, она представлена рядом брендов, в частности водами "Моршинская" и "Миргородская".

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали российского президента Владимира Путина.

Письмо Фридмана с осуждением российской агрессии было разослано сотрудникам инвестиционного холдинга LetterOne 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне", – объяснил позже бизнесмен.

В марте Фридман жаловался, что из-за санкций его банковские карты заблокированы, что квартира его родителей во Львове стала домом для переселенцев, а повлиять на решения Путина он не может.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, арест, Михаил Фридман, Моршинская, Бюро экономической безопасности
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