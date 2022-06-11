В "Альфа-Групп" отрицают, что Фридман просил украинское гражданство

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Александр Новиков 9 июня заявил, что Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину.

Однако в комментарии журналистам в "Альфа-Групп" эту информацию опровергли.

"Никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности", – заявил представитель компании.