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В "Альфа-Групп" отрицают, что Фридман просил украинское гражданство

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Фридман один из богатейших граждан России
Фридман – один из богатейших граждан России
Фото: EPA

Представитель "Альфа-Групп", сооснователем которой является российский миллиардер Михаил Фридман, сказала РБК, что Фридман не пытался получить украинское гражданство.

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Александр Новиков 9 июня заявил, что Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину.

Однако в комментарии журналистам в "Альфа-Групп" эту информацию опровергли.

"Никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности", – заявил представитель компании.

Контекст:

После масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, под санкции ЕС и Великобритании попали ряд российских бизнесменов, в том числе Фридман.

Он родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян. С партнерами он владеет одним из крупнейших банков России – "Альфа-Банком" и долей в украинском операторе мобильной связи "Киевстар".

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Письмо Фридмана с осуждением российской агрессии было разослано сотрудникам инвестиционного холдинга LetterOne 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне", – объяснил позже бизнесмен.

В марте Фридман жаловался, что из-за санкций его банковские карты заблокированы, что квартира его родителей во Львове стала домом для переселенцев, а повлиять на решения Путина он не может.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Михаил Фридман, гражданство, Альфа-Банк
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