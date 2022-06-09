Российский бизнесмен Фридман консультируется о получении украинского гражданства – НАПК

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину", – сказал он.

Среди активов Фридмана – "Альфа-Банк", доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall DEA, телекоммуникационная компания VEON, российская торговая компания X5 Retail Group.

Такой сценарий, по мнению Новикова, возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, родившегося в Дрогобыче.

"Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима [президент России Владимира] Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь Путин разрушает и убивает российскую экономику и россиян тоже", – добавил глава НАПК.